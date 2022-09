Colo Colo vivió una fiesta durante la jornada de este miércoles ante Unión Española. Los albos se impusieron de gran manera ante los hispanos por 4-0 y se acercan cada vez más al título.

Gustavo Quinteros resaltó lo realizado por su equipo y también lo hecho por Juan Martín Lucero, quien sumó un nuevo tanto y llegó a las 13 conquistas en el Campeonato Nacional 2022.

Jorge Valdivia estuvo en el Estadio Monumental para comentar el compromiso y durante el programa de este jueves de Los Tenores de ADN, resaltó lo hecho por el Cacique y la perfomance del 'Gato'.

"El aporte de Lucero es sin duda lo más destacado, no solamente contra Unión Española, sino que a lo largo del torneo, pero creo que Colo Colo en general fue muy bien. Cuando tuvo que pasar de línea de cuatro a tres con el ingreso de Bruno Gutiérrez lo mismo", explicó el Mago.

"Hay que recordar que estuvo más de 20 minutos con un jugador menos e igualmente no le llegaron, no le generaron peligro. El partido estaba definido o como quieran llamarlo, pero del otro lado hay once jugadores que quieren mostrarse, que quieren hacer algo, intimidar a Colo Colo, hacerle daño y no se vio", añadió.

El ex seleccionado chileno considera que es uno o de los mejores partidos del cuadro popular. "Por eso considero que para mí, sino fue el mejor, pega en el palo de los partidos que le hemos visto a Colo Colo en el torneo", sostuvo en el inicio de su análisis.

Los albos golearon a Unión Española para seguir acercándose al título | Foto: Guille Salazar

Por último, volvió a tener palabras para Lucero. El ex jugador albo aseguró estar atento a su desempeño y resaltó varias cosas que lo hacen marcar la diferencias en la cancha.

"Estando en el estadio me fijé en algunos de sus movimientos, sobretodo en el segundo tiempo. Sale desde entremedio de los dos centrales y se carga al lado izquierdo del ataque, recibe la pelota solo, pero de un pelotazo y no de un pase", manifestó Valdivia

"Hasta en eso Lucero es consciente de que le va a caer la pelota ahí y Quinteros lo destaca a lo largo del torneo, solo con sus movimientos ya te marca diferencia", concluyó.