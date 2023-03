Todo parece indicar que Maximiliano Falcón no comenzará de la partida ante la Universidad de Chile y en su reemplazo ingresará Matías de los Santos.

Colo Colo enfrentará este domingo 12 de marzo a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, en uno de los encuentros más esperados por los hinchas de ambas escuadras, por lo que todos los ojos están puestos en las oncenas titulares que lanzarán a la cancha tanto Gustavo Quinteros como Mauricio Pellegrino.

Y es que bastante sorpresa ha generado entre los hinchas colocolinos la posible suplencia del uruguayo Maximiliano Falcón ante la U, y es que el zaguero central venía siendo una de las grandes figuras en el esquema del DT argentino nacionalizado boliviano, pero su error ante Everton de Viña del Mar, partido donde fue expulsado por lanzarle el balón a Luis Montes mientras estaba en el suelo, le habría costado caro.

Falcón podría ser castigado por una fecha más por Quinteros | Foto: Agencia Uno

José Luis Villanueva, ex jugador y actual panelista del programa Pauta de Juego, tuvo palabras para el desempeño del central en los distintos clásicos y aconsejó a Quinteros.

"Los clásicos que jugó contra la U, el Peluca lo hizo bien y no se pasó de roscas. Yo creo que el Peluca es un muy buen jugador cuando está súper enfocado y ubicado, cuando no se lo come el personaje del súper agresivo", afirmó el otrora goleador de la UC.

"Es un jugador que tiene edad madura, pero el equipo más importante de su carrera ha sido Colo Colo entonces primera vez que tiene una súper exposición y que genera lo que genera que es que va en la calle en Chile y es idolazo, entonces él ha tenido que acostumbrarse a esto y a veces ha cometido errores productor de sentirse muy importante", añadió el ex seleccionado nacional.

"Sacarlo por esa personalidad que tiene, salvo que Quinteros haya visto más que nosotros, la embarrada de la cancha ante Everton yo creo que era una conversación y se acabó el tema", sentenció.

Lo que está claro es que la posible sanción interna de Quinteros hacia Falcón todavía no ha sido ratificada, por lo que el Peluca mantiene la fe intacta para sumar minutos ante el Romántico Viajero