Muchos apuestan por un futuro esplendoroso para el Pibe de la mano de Marcelo Gallardo. Sin embargo, para el ex delantero de Universidad Católica

José Luis Villanueva vaticina que Pablo Solari no salta a Europa: "De River va a México y luego vuelve a Colo Colo"

El traspaso de Pablo Solari a River Plate ya fue aprobado por Colo Colo, por lo que ahora sólo restan detalles con sus representantes para poder partir al club de sus amores. Sin dudas que se trata de un tremendo salto en la carrera del jugador, quien espera seguir progresando de la mano de Marcelo Gallardo, quien quedó maravillado con su juego tras verlo en Copa Libertadores.

El Muñeco se caracteriza por sacarle rendimiento a los más jóvenes y así se ha visto a lo largo de su exitoso ciclo con las ventas de Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios, Sebastián Driussi, Manuel Lanzini, y ahora último Enzo Fernández y Julián Álvarez. Por esa razón, muchos esperan un futuro auspicioso para el Pibe.

Pero no todos se ilusionan y hay quienes aún cuestionan sus cualidades. Uno es José Luis Villanueva, quien en su espacio como comentarista del programa ESPN F360 apostó que el argentino llegará a las grandes ligas.

“Yo creo que va a estar en River unas temporadas, por el contrato, después va a ir a México y va a volver a Colo Colo”, fue el pronóstico del ex delantero de Universidad Católica.

Pablo Solari partirá a River Plate. / FOTO: Getty Images

Para sustentar sus argumentos señaló que “lo que estamos viendo de él hoy con los extremos europeos, no veo que tenga todas las condiciones de un extremo europeo. No tiene la habilidad de (Hakim) Ziyech, de (Riyad) Mahrez de, qué sé yo, de (Ángel) Di María. No tiene la zancada ni la habilidad de Ángel o Joaquín Correa”.

Finalmente, enumeró atributos que a su juicio le faltan para la alta competencia. “Me encantaría que le fuera bien, porque es un buen chico, pero siento que tiene que incorporar un buen remate de zurda, por ejemplo. También un buen rendimiento jugando por izquierda, jugar mejor de espalda, cabezazo, meter el cuerpo con los rivales en los balones en disputa. Siento que tiene mucho por incorporar todavía”, cerró.