Juan Martín Lucero le tira su palito a la directiva de Colo Colo por su continuidad: "Si es por mí yo me quedo acá, no tengo la necesidad de irme"

Para lo que ha sido esta temporada 2022 en Colo Colo, sin duda que una de las grandes incorporaciones que llegó al conjunto ‘Albo’ ha sido el arribo del delantero argentino, Juan Martín Lucero, quien se calzó la camiseta del ‘Cacique’ y a punta de goles, rapidamente se acomodó al sistema de Gustavo Quinteros, siendo una de las figuras del reciente campeón del Campeonato Nacional.

Sobre lo que ha sido este gran presente en el fútbol chileno, el atacante argentino fue invitado al popular programa emitido por TNT Sports ‘Sabor a Gol’, en donde comentó lo que han sido sus sensaciones dentro del fútbol nacional, en la que partió señalando en que se sorprendió con el ambiente que se vive en los clásicos a comparación con Argentina.

“La experiencia en los clásicos fue muy buena, por cómo lo vive la gente. En Argentina no estamos acostumbrados al banderazo, los únicos que lo hacen son Newells, cuando juegan con Rosario. Es algo increíble que vivimos previo al Superclásico. Me llevé una sorpresa enorme. No pensaba que iba a llegar tanta gente. Te das cuenta de la magnitud del club y de ese partido”, inició expresando Lucero.

Ante lo que ha sido sus primeros clásicos, el ‘Gato’ reconoció que, para el segundo duelo ante Universidad de Chile en Talca, buscaba sacarse la espinita tras no haber podido anotar en el Monumental, algo que logró tras haberse despachado un doblete en aquel triunfo por 3-1.

Juan Martín Lucero quiere seguir en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Tenía la espina del primer clásico que jugamos, donde hicimos cuatro goles y no hice ninguno. Uno se transforma en estos partidos, se vive con una pasión diferente y quieres aprovechar los 90 minutos”, indicó en Sabor a Gol.

La buena temporada que ha tenido el argentino en el fútbol nacional sin duda que lo ha tenido satisfecho y muy cómodo para poder continuar, en donde detalla en que, si fuera por él, no lo piensa dos veces y se quedaría en Colo Colo, pero es algo que él no puede decidir de manera concreta.

“Si es por mí yo me quedo acá. No tengo la necesidad de irme, a no ser que sea algo difícil de rechazar. Estoy muy bien y feliz. Lo sabe mi familia, amigos y el club. En un club tan grande, siempre quieres pelear todo”, apuntó.

Finalmente, Lucero evidenció que uno de sus principales deseos que tiene en su carrera es poder coronarse como campeón de la Copa Libertadores, algo que le gustaría conseguir con Colo Colo, con quien quedó con mucha bronca por lo que fue su desempeño en la última edición con los ‘Albos’, por la cual espera por tener una revancha para el 2023.

“La Libertadores es la copa que más deseo tener. La edición de este año me dejó sensaciones de bronca e impotencia, fue un sabor muy amargo. Al inicio estuvimos a la altura y lo demostramos. Después pasaron cosas y bajamos el rendimiento y nos quedamos sin nada”, cerró.