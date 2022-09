Colo Colo fue una aplanadora y goleó por 4 a 0 a Unión Española por la vigésimo cuarta fecha del Campeonato Nacional, resultado que dejó a los dirigidos por Gustavo Quinteros en el primer puesto de la tabla de posiciones.

Uno de los jugadores que volvió al equipo fue Juan Martín Lucero, quien aprovechó el parón por el Plebiscito de Salida para recuperarse de su lesión. Ante los hispanos no defraudó y abrió la cuenta, lo que desató la euforia de los hinchas colocolinos que asistieron al recinto de Macul.

El centrodelantero argentino fue elegido la figura del partido por los comentaristas de TNT Sports y tras el cotejo alzó la voz por el rendimiento que han tenido sus compañeros y él en esta temporada.

"Estamos contentos, hicimos un gran partido, mantuvimos el arco en cero, que nos venía costando y concretamos. No nos venía alcanzando con uno o dos goles y hoy hicimos cuatro", aseguró el "Gato".

Lucero sigue brillando en el Cacique | Foto: Agencia Uno

"El equipo necesita de todos los jugadores y yo los necesito a ellos, si no fuera por los chicos y el cuerpo técnico que me banca no tendría el rendimiento que tengo. Eso se demuestra en la cancha. Hay que seguir con esta humildad y con esta seriedad para conseguir el objetivo lo antes posible", indicó Lucero.

Pese a las críticas por los últimos resultados, el ex Vélez Sarfield fue claro. "Venimos trabajando muy bien, de que empezó el torneo, hemos mantenido un nivel promedio alto, está reflejado en los números. Podemos ganar, perder o empatar, pero la idea es la misma, se refleja en el juego y en los puntos", sentenció.