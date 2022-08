El delantero argentino que la está rompiendo en Colo Colo, Juan Martín Lucero, fue consultado sobre si el estaría reemplazando los goles de Esteban Paredes en el Cacique y salió jugando para decir que cada jugador marca su propia historia y que la de 'Visogol' no tiene reemplazo.

Juan Martín Lucero sale jugando a lo crack y evita comparaciones con Esteban Paredes en Colo Colo: "Esos jugadores no tienen reemplazo"

Juan Martín Lucero está viviendo un presente sencillamente notable con Colo Colo, equipo que marcha al tope de la tabla de posiciones y con el ‘Gato’ como exclusivo goleador del equipo y uno de los máximos artilleros del Campeonato Nacional 2022 junto a Fernando Zampedri.

En lo que va de temporada, la Supercopa ha sido el único torneo donde Lucero no ha derribado el arco rival ya que sí lo hizo en Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Chile, donde el Cacique la próxima semana enfrentará a Ñublense por los octavos de final.

La llegada del ex Vélez Sarsfield ha levantado una serie de comentarios sobre si Colo Colo finalmente encontró al gran reemplazante de Paredes, interrogante que el jugador se encargó de aclarar en el programa ESPN F90.

Lucero está imparable en el Campeonato Nacional 2022. | Foto: Agencia UNO

“No, esos jugadores para mí nunca tienen sucesores, no los encuentras porque hacen su historia, por más que venga quien venga, haga lo que haga, esos jugadores van a tener el respeto de la gente, del club, de los hinchas por toda la vida”, dijo de entrada.

En esa misma línea asegura que jugadores como Paredes “Dejaron marcas que no se pueden borrar y que no se pueden tapar. Van a venir otros que tratarán de hacer lo mismo, pero también va quedar marcada esa historia y será un diferente, esos jugadores no tienen reemplazo jamás y eso es lo lindo del fútbol, que cada uno pueda ir marcando su camino”.

ver también Pato Yáñez le da la razón a Piñeiro con polémica frase

Lucero la tiene clara y está escribiendo su historia con Colo Colo, donde el próximo domingo tendrá una nueva oportunidad de reventar las redes rivales y seguir afianzando al Cacique en el primer lugar cuando enfrenten a Palestino por la Fecha 22 en el Estadio Monumental.