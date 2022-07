Gracias a sus buenas actuaciones, Juan Martín Lucero se ha ido ganado el cariño de los hinchas de Colo Colo. El delantero ha tenido una gran temporada con 17 anotaciones y cinco asistencias, las cuales lo catapultaron a ser una de las figuras del elenco que dirige Gustavo Quinteros.

El "Gato" se tomó un momento en la antesala del trascendental encuentro ante Huachipato para hablar con MegaNoticias acerca de su paso por el Cacique y su continuidad en la escuadra alba.

Primero, fue consultado acerca de sus números en el Popular y Lucero recalcó que “he leído, trato de no ir contando mucho, pero he leído ciertas publicaciones. Pero obviamente estoy contento, no te lo voy a negar, estoy muy feliz. Hace que el día a día lo disfrute muchísimo”.

Además, dialogó sobre su capacidad de asociarse con sus compañeros, donde el trasandino explicó “toda mi carrera fue ese mi estilo, el cuerpo técnico me trajo porque sabe que esa es mi forma de jugar. Obviamente hay veces que se rinde más o menos, pero soy un delantero que me caracterizo por jugar primero para el equipo y después para mi”.

Lucero quiere permanecer en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“No tengo problemas en salir a buscar la pelota, salir a pivotear, moverme para fuera, para los costados para generarle espacio a un compañero, trato de no esperar mucho la pelota en el área e ir a buscarla”, agregó.

ver también Rivero explica con peras y manzanas porque no llegó a Colo Colo

Para finalizar, les dejó un recado a los dirigentes de Blanco y Negro acerca de su continuidad."Obvio, ellos ya lo saben. Saben que estoy contento y que me quiero quedar, pero eso depende de los dirigentes. Ellos tienen la opción, ya está todo hablado con la opción, solo tienen que ejecutarla. No hace falta que haya una negociación previa, si decido quedarme ya tenemos todo programado para los próximos dos años. Veremos, yo todavía no me fijo en eso, nos queda el torneo por delante e intento enfocarme para terminar de la mejor manera y salir campeón”, sentenció.