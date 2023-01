Colo Colo sufrió una dura derrota en Rancagua contra O'Higgins y aquello sin duda que trajo algunos coletazos, sobretodo para algunos nombres en la defensa alba. Uno de los cuestionados fue Jeyson Rojas, quien estuvo por la banda derecha y por donde se generaron la mayor parte de los goles de los celestes.

Aquello obviamente fue notado por Gustavo Quinteros y lo terminó reemplazando por Bruno Gutiérrez a los 72 minutos y se vio al joven zaguero algo afectado en el banco tras su salida.

Sobre el rendimiento del defensa, Juvenal Olmos aseguró que es totalmente distinto al que mostró alguna vez en esa posición y lo ejemplificó el día en que debutó tras sustituir a Óscar Opazo, quien se lesionó y Rojas debió tomar el puesto.

"Yo estuve en cancha, en el Monumental, cuando Opazo se lesiona y debuta Rojas. En el sector norponiente. No jugó nunca más mal, ese campeonato lo jugó todo bien. No fue tan brillante, no desbordó, no hizo goles de cabeza, pero era un relojito por ese lado que se los comía. No sé que le ocurrió ahora, pero el cabro está como timorato", sostuvo Olmos en Todos Somos Técnicos.

El jugador fue titular ante O'Higgins | Foto: Guille Salazar

Finalmente, el ex seleccionador chileno expresó que "un cabro que se está ganando la camiseta de titular, que le está diciendo 'no, no traigas a nadie porque estoy acá'. No sé qué le pasa, no sé si es confianza, no sé si está mal físicamente, no sé si anda en otra cosa, no sé si tiene problemas emocionales, pero este Rojas no es el que debutó", oncluyó.