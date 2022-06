Sin duda que uno de los episodios más complicados para Colo Colo fue cuando disputó el partido de la promoción para descender en el fútbol chileno. Un encuentro que lograron sacar adelante gracias a anotación de Pablo Solari, y que dejó más de alguna anécdota al interior del plantel contemplando también a las series menores de aquel momento.

Eduardo Villanueva es arquero de Colo Colo y durante una entrevista con el sitio DaleAlbo, contó un detalle que recordó de ese partido en la cual emplazó a Maximiliano Falcón como uno de los ídolos del momento.

“Por ejemplo, cuando fue el tema del descenso, incluso le escribí a Maxi Falcón por Instagram: ‘Oh, máquina, gracias por mojar la camiseta’ y al día siguiente me lo encontré en la mesa haciendo exámenes”, comenzó explicando al joven guardameta que hoy se encuentra entrenando con el primer equipo.

“No me respondía los mensajes (ríe), pero cuando subí al plantel y estuve dos meses, estábamos almorzando juntos y me dijo: ‘che, estuve mirando mis solicitudes de mensajes y había unos tuyos, ¿eras vos?, incluso tenía un poster de él, pero ahora lo guardé porque ahora es mi compañero y me da lo mismo”, continuó explicando.

Eduardo Villanueva con Omar Carabalí. (Foto: eduvillanueva_1)

Una anécdota que lo marca para la vida del joven guardameta, quien se encuentra haciendo sus primeras armas con el Cacique y por la cual, hoy en día, es el segundo portero por detrás de Omar Carabalí contemplando la ausencia momentánea de Brayan Cortés.

Lloró por el llamado a la pretemporada de Colo Colo

Otro de los momentos que contó el portero fue cuando lo llamaron para notificarlo de su presencia en la pretemporada de Colo Colo, en la cual al momento de que le entregaron la información, no pudo evitar las lágrimas.

“Recuerdo con mucha felicidad ese llamado a la pretemporada. Estaba solo en la casa y me puse a llorar y saltaba como loco. Llegó mi papá y mi mamá y les conté la sorpresa. Tomamos una once rica y lo disfrutamos a concho”.