Este domingo Colo Colo tuvo una jornada extraordinaria con sus series menores, ya que los juveniles le dieron una nueva alegría al Cacique, consagrándose campeones en la Sub 18 y la categoría de Proyección.

Una de las grandes figuras de la jornada fue el arquero Eduardo Villanueva, titular indiscutido en la proyección que dirige Eduardo Rubio y que fue el tercer golero del primer equipo en la última campaña.

El portero de 20 años atajó dos penales en la definición por el título ante Unión Española, siendo el gran héroe de los albos en Quilín.

¿El heredero de Brayan Cortés en Colo Colo?

Tras la obtención del campeonato, Villanueva conversó con TNT Sports y se refirió a su futuro, pensando en que se le podrían abrir opciones en el plantel de honor ante la inminnete partida de Brayan Cortés.

“Estoy muy tranquilo, me lo tomo con mucha paciencia, paso a paso. Algunos por ahí dicen que no he debutado, que ya es tarde… yo pienso que no. Pienso que debo tener paciencia, pienso que debo recorrer mi camino con tranquilidad, siento que vengo haciendo muy bien las cosas”, comenzó diciendo.

“Si bien es cierto puede que se vaya Brayan, en verdad no tengo idea, me lo tomo con calma. Tampoco compito con Fernando (De Paul) ni con Brayan, compito conmigo día a día, tengo que mejorar, sé muy bien las cosas que debo mejorar”, agregó.

Eduardo Villanueva brilló en la definición del fútbol joven. (Foto: @colocolooficial)

Eduardo Villanueva avisa de su situación contractual

Eso sí, en la instancia encendió las alarmas respecto a su continuidad en el club, ya que aún no extiende su contrato.

“También todavía no renuevo mi contrato, entonces son muchas las cosas que pueden pasar, pero me lo tomo con mucha calma, muy tranquilo”, comentó.

De todos modos, aseguró que su deseo es decir presente en el 2025 en el cuadro popular en la celebración del centenario.

“Hoy día disfrutar, ya salgo de vacaciones, así que sé que después de este partido va a salir todo muy bien y voy a seguir en Colo Colo, a luchar, a disfrutar y obviamente a quedarme por el centenario”, cerró.