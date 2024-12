El fin de semana se vivió una nueva jornada gloriosa para Colo Colo, esta vez con los títulos que lograron la serie de proyección y la Sub 18, en el Torneo de Clausura del fútbol joven.

Y una de las figuras fue el arquero Eduardo Villanueva, quien es titular indiscutido en la categoría de proyección que dirige Eduardo Rubio. Además, el portero de 20 años fue el tercer portero del primer equipo este 2024.

En la final ante Unión Española del día domingo, el oriundo de Melipilla brilló con luz propia en la tanda de penales, atajando dos tiros y entregándole el trofeo al cuadro popular.

Eduardo Villanueva fue fundamental en la obtención del Torneo de Clausura en Colo Colo Proyección. (Foto: @colocolofutboljoven)

El miedo que debió superar el nuevo héroe de Colo Colo

En diálogo con el podcast “No Es Para Tanto” de TNT Sports, el novel golero contó la anécdota de cómo llegó al Cacique, teniendo que superar un gran temor.

“Primero llegué a Palestino, estuve en Palestino como dos semanas, porque a mi me daba miedo ir a probar a Colo Colo, tenía miedo al rechazo. Siempre van 3 mil, 5 mil niños, o sea por qué tendría que quedar yo, por qué justo tendría que quedar yo de todos los que van”, comenzó contando.

“Primero fui a Palestino, estuve dos semanas y como quedé, dije si quedé en Palestino, ¿por qué no podría quedar en Colo Colo? Pero de ahí me demoré dos años, porque te prometo me daba mucho miedo ir a Colo Colo”, agregó.

El largo periodo de selección que tuvo Eduardo Villanueva

Luego, Villanueva relató cómo fue el proceso de selección para quedar finalmente en los cadetes del Eterno Campeón.

“Hasta que llega un momento que digo voy a ir a probarme. Y recuerdo que estuve en un proceso que se llamaba captación, que éramos 100 niños en un principio y todos los días viernes echaban a un grupo”, contó.

“Me acuerdo que estuve un año en captación y llegó el último mes, en que era el último viernes, y juntaron un equipo de 23 y jugamos contra la categoría 2004, los cadetes. Y ahí recuerdo que quedamos tres compañeros y al año siguiente empezamos a entrenar con los cadetes”, completó el guardameta.