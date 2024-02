Eduardo Villanueva sufrió una rotura de menisco que requirió cirugía y le impidió jugar en el encuentro de Colo Colo ante Palestino por la Supercopa de la Proyección. El joven arquero se mostró decepcionado por perderse el encuentro donde el Cacique se clasificó a la Copa Libertadores Sub-20.

En medio de su sentimiento de decepción el jugador de 19 años, también manifestó su felicidad al ver como sus compañeros ganaron el encuentro ante los Árabes por penales (4-3) tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

“Tenía mucha ilusión para esta final, perderme el partido y la Copa Libertadores es una decepción gigante. Pero haber visto a mi equipo salir campeón es una alegría inmensa para poder salir adelante”, expresó a través de su cuenta de Instagram.

También entregó sus agradecimientos al equipo médico. “Gracias al cuerpo médico que me exigió cuidarme y no arriesgar mi carrera por 90 minutos. Y también agradecer a mi familia que me acompañó durante todo el día”.

Villanueva también felicitó a Benjamín Morales, quien fue el arquero titular en la Supercopa y le deseó lo mejor a sus compañeros: “Grande Chinito, excelente partido. Vamos equipo a Libertadores”.

Eduardo Villanueva publicó un mensaje tras sufrir una rotura de menisco (Foto: Photosport)

El gesto de los compañeros del fútbol joven con Eduardo Villanueva

Los compañeros del guardameta de 19 años salieron al campo de juego de Quilin con su camiseta en señal de respaldo tras el complicado momento tras sufrir rotura de menisco.