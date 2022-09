Llama la atención que un artista se pelee a combos con un dirigente deportivo, básicamente porque de alguna manera, caminan por senderos opuestos.

Pero sí alguna vez se cruzaron y vaya de qué manera. Así lo contó el cantante de Noche de Brujas, Héctor Muñoz, conocido como Kanela quien en Podemos Hablar de Chilevisión contó una pelea que tuvo nada más ni nada menos que con Aníbal Mosa, quien en ese entonces era presidente de Colo Colo.

El hecho ocurrió en el verano de 2016 y el artista describió como se dieron los hechos, "Sentimos que le estaban pegando patadas a la puerta donde estaba mi primo. Yo me desperté, abro la puerta y veo a tres guardias atajando a un tipo, yo no cachaba quien era, pero le sacamos la chucha en buen chileno, aclaro que no fue por ser de Colo Colo", señaló Kanela.

"El compadre (Mosa) estaba fuera de sí con guardias que lo querían sacar. Había una fiesta abajo del hotel, era el aniversario de Puerto Montt y estuvieron carreteando todo el día. Nunca entendí porqué intentó agredir a la banda o a mi, en este caso. Nunca supe a quién le habíamos pegado", narró de manera particular.

Sobre la misma, reveló un hecho muy cómico que también en la ocasión estaban Los Atletas de la Risa en el mismo hotel y que lo vio uno de sus integrantes. "Subió el guatón de Los Atletas y me dice 'anda a ponerte ropa, flaco c...' y ahí me di cuenta que andaba en puros boxers", detalló.

"Nos fuimos del hotel, nunca más (me encontré con Mosa) y constaté lesiones. Creo que se tuvo que venir a Santiago. Nunca supe porqué fue la pelea. Todos asimilaron porque era el presidente del Colo y yo soy de la U. Pasó piola", puntualizó Kanela.