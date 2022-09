Proximo a cumplir tres años de su salida de la Universidad de Chile, Johnny Herrera revive como si hubiese sido ayer cuando dejó a la U. En el estelar de Chilevisión, Podemos Hablar, el ex portero volvió a apuntar a Sergio Vargas y a Rodrigo Goldberg como los responsables de tener que dejar el CDA.

El día martes 3 de diciembre de 2019 quedará en la memoria de los fanáticos de la Universidad de Chile como el día en que vieron partir a su último gran ídolo. En esa jornada, Johnny Herrera dijo adios, definitivamente a la tienda azul.

Desaveniencias con la dirigencia, una titularidad perdida y recuperada en el último partido previo al estallido social y sobre todo, roces con los directores deportivos de la época, Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg hacían muy difícil la renovación del angolino en la U.

Este viernes en el estelar Podemos Hablar de Chilevisión, el ahora comentarista estuvo de invitado y tuvo la oportunidad de contar variados episodios de su vida, como este en particular. En la ocasión, Herrera volvió a responsabilizar a los ex jugadores de los años noventa.

"El manejo que ellos tuvieron en su minuto...se confabulan con el técnico para sacarme del equipo, yo no estaba jugando y vuelvo a jugar en el último partido cuando estábamos últimos y me mandaron así poco menos para que salvara el buque. Ganamos ese partido dos a uno y luego vino el estallido social. Llegué a los trece años a la U, sumando estuve 20 años en el club, o sea nacido y criado y que estos gallos te cierren las puertas por intereses que uno nunca sabe, te cuesta entender, te desilusionas de lo que es el fútbol y yo pensé en retirarme", contó el ex portero.

El multicampeón azul agregó un episodio muy íntimo y que involucra a su mamá. La señora Gladys Muñoz impidió que tomase tan drástica decisión en esa época "¿Cómo le vas a dar el gusto a estos huevones que te estén retirando? sigue jugando", fueron las palabras de su fallecida progenitora por aquel entoncesy es ahí que toma la oferta de Everton, donde termina jugando todos los partidos del año.

El último partido de Herrera por la U fue el 17 de octubre de 2019 en el triunfo dos a uno frente a Iquique (Archivo)

También tuvo palabras para su paso por la selección donde nunca pudo consolidarse. "Trabajo con un técnico (Claudio Borghi) y las razones del Bichi no las se y anteriormente sí las razones de Bielsa eran porque su preparador de arqueros le decía que yo era conflictivo, pero es válido, yo nunca he reclamando", comentó el Samurai apuntando sus dardos a Daniel Morón.

Finalmente tuvo palabras para cuando sí tuvo opciones de ser convocado, pero le cargaban el rótulo de ser banca de Claudio Bravo, "cuando llego a la selección, Bravo es vendido al Barcelona, no estabas disputando el puesto con cualquier gallo", cerró Herrera.