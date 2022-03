Los jugadores de Colo Colo comienzan a dar vuelta la página del contundente triunfo por 4-1 ante la Universidad de Chile en el Estadio Monumental, resultado que dejó al cuadro que dirige Gustavo Quinteros en un expectante quinto puesto en el Campeonato Nacional.

El capitán del Cacique se tomó un momento de relajo en su cuenta de Twitch, donde conversó con sus seguidores y fue ahí que contó una anécdota del Superclásico.

"En el gol, para mí fue autogol, por lo mismo no lo celebré como tal, salimos celebrando. Le dije al 'Pibe' en la semana que íbamos a volver a celebrar juntos porque iba a hacer un gol yo, íbamos a celebrar 'a lo Michael' el fin de semana, casi fue gol mío, pero no fue", comenzó diciendo Suazo.

En la misma línea, agregó que "no le pegué al arco, saqué un centro fuerte, la intención era un buscapié, fue un centro fuerte por delante, para que un compañero mío la toque o alguien rival y fuera al arco, que fue lo que pasó, pero el 'Pibe' dijo 'vamos a celebrar' y celebramos en el momento. Yo no lo sentí como mío, si hubiese hecho el gol hubiera celebrado a lo 'Pajarito' Valdés, a lo indio, pero no sentí que el gol fuera mío, lo provoqué más o menos, pero eso más que nada".

Luego, contó que en otra jugada estuvo cerca de marcar un golazo, pero tomó una decisión equivocada. "En la que sentí que me equivoqué, que a veces me pasa mucho porque peco de colectivo, pienso más en dar el pase al compañero y me ha pasado muchas veces, que en patear al arco. Costa me da un buen pase, yo controlo bien, con derecha si no me equivoco, y miro de reojo al centro, al medio, y vi una camiseta blanca que era el 'Gato' -Juan Martín Lucero", detalló el futbolista de 24 años.

"Pensé en dársela porque el arquero me iba a salir, y él la puede empujar y gol, pero el defensa central estaba muy cerca, entonces estaba complicado. Entonces, apenas le doy el pase grito 'pícala la concha de tu madre', para mí mismo, tremendo grito pego, porque si la hubiese picado, el arquero venía jugado a que iba a sacar el centro, en la foto que subo a Instagram sale el arquero así, si la hubiese picado lo más probable es que era gol o se hubiese ido para afuera o le pegaba al pasto y la pelota quedaba ahí (ríe)", remarcó.

Para finalizar, el "Gabi" indicó que en dicha jugada "pequé de colectivo al ver al gato y le quise dar el balón", sentenció.