La furia de Eddio 'Yeyo' Inostroza por el nivel de los centrales de Colo Colo: "Maximiliano Falcón no demostró nivel internacional, aquí roba y gana pero afuera muy mal"

Un duro cachetazo recibió Colo Colo por Copa Libertadores de América al caer categóricamente por 4-0 ante River Plate en el Estadio Monumental de Núñez. Los albos no pudieron aguantar el resultado y el elenco trasandino aprovechó los problemas defensivos para propinarles un marcador que deja complicados a los chilenos de cara al próximo partido.

Los defensores centrales del Cacique se vieron sobrepasador por los ataques del elenco de Marcelo Gallardo y Gustavo Quinteros tuvo que mandar al terreno de juego a Bruno Gutiérrez, pero esta jugada no le sirvió y los Millonarios pudieron aumentar el marcador tras el ingreso del joven futbolista.

El histórico ex ayudante de Mirko Jozic, 'Yeyo' Inostroza, conversó con Bolavip Chile acerca de la deficiencia defensiva que tuvo el equipo y criticó a dos jugadores: Maximiliano Falcón y Emiliano Amor.

"Ayudaron muchos los centrales, los zagueros anduvieron lejos de su nivel. Falcón no demostró el nivel internacional, aquí roba y gana pero afuera de este nivel muy mal. Lo de Amor lo encuentro irresponsable porque si tenía esa lesión, no se tenía que ir tan arriba y tuvo un retorno lento", remarcó el ex Colo Colo.

Julián Álvarez le ganó casi todos los duelos al uruguayo en Argentina | Foto: Getty Images

"El primer gol en contra duele mucho y les cuesta sobreponerse a eso. Yo creo que hubiera sido más conveniente que un volante central tirarlo más atrás a la última línea sabiendo que están fallando demasiado. Era abismante la perdida de balón de Falcón cuando la tenía y se vio sobrepasado", aseguró Inostroza.

"Colo Colo tiene que proponer un equipo que le gane a O'Higgins y con Fortaleza el resultado tiene que ser positivo sí o sí. Yo creo que ante los de la Sexta Región tiene que ser una mezcla entre titulares y suplentes", sentenció.