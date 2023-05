La mala fortuna no suelta a Colo Colo y ahora es Ramiro González que sufre por una lesión que lo dejaría out por varias semanas

Colo Colo está realmente con la mala fortuna. El Cacique ayer sólo empató 1-1 ante la Unión Española, pero más allá del punto sumado en la tabla, el cuadro popular quedó diezmado otra vez en el bloque posterior. La mufa está absolutamente en el Momumental y es Ramiro González quien pagó las consecuencias de una larga temporada.

El defensa central tuvo que ser reemplazado en el minuto 70 por una dolencia y, claramente, eso puede ser más grave, ya que González quien venía siendo titular en todos los partidos de la Primera División del fútbol chileno arriesga algo que lo dejaría fuera por varias semanas.

"Sentí un pinchazo en el aductor y por lo mismo preferí salir. Se me estiró la pierna y puede ser un desgarro", adelantó González tras el partido en Santa Laura.

Ramiro González sufrió una dura lesión y quedaría varias semanas de la disciplina de Colo Colo (Guille Salazar)

González se une a la larga lista de futbolistas que han sufrido con lesiones y operaciones en Colo Colo durante 2023. Primero, entre los que están out aparece Matías de los Santos, quien fue intervenido y tiene para cinco semanas más como mínimo. Luego, Emiliano Amor que se recupera tras ir a Madrid a operarse de su lesión en el tobillo.

Luego, en las últimas semanas, Fabián Castillo se desgarró al igual que Marcos Bolados, luego de jugar el partido ante Unión La Calera. Ahora es González quien había agarrado camiseta de titular indiscutido y arriesga un desgarro, que, al menos, lo tendrá 21 días fuera de las canchas.

Los exámenes a los que será sometido González ratificarán que desgarro es o bien es sólo algo menor, que le puede permitir disputar los últimos partidos. Una cuestión problemática para Gustavo Quinteros, quien insistentemente ha dicho que este mercado de pases fue muy malo para Colo Colo.

González quedó con bronca máxima por lo que le pasó a él y al equipo. "Sí, con el correr me he ido sentido mejor y he sido uno de los refuerzos que más ha jugado. Ojalá los exámenes salgan buenos y no sea algo más complejo".