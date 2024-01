Este martes 2 de enero, comenzó la pretemporada en Universidad de Chile con miras al año 2024, en donde los estudiantiles buscarán reposicionarse y de una buena vez, pelear el título esquivo desde el 2017.

En esta jornada, uno a uno fueron llegando los jugadores a la Clínica Meds, mientras que otro contingente lo hizo en el Centro Deportivo Azul, con las mediciones físicas y de peso, respectivo.

Uno de los cuales se dejó ver en el sector alto de la capital, fue el mediocampista Federico Mateos, quien aún no se recupera de un esguince en el ligamento y que lo tiene en vilo de cara a los próximos partidos de verano.

Fue el propio ex Ñublense quien declaró algo al respecto, “Los exámenes van todo bien, sigo con un poco de rehabilitación misma de la rodilla. Por eso me quedé acá y no me fui de vacaciones, me quedé haciendo kinesiología para mejorar lo más rápido posible, pero todavía queda un poquito de proceso“, señaló el 20 laico.

Sobre los tiempos de recuperación, manifestó que “(aún) no lo sé, lo saben bien los doctores, los kinesiólogos del club, y se verá la evolución de este tiempo de vacaciones que estuve entrenando para adelantar todo“, sentenció Fede Mateos.

Las incertidumbres que genera Mateos en la U

El futbolista tuvo un triste récord durante el pasado año, de ser el jugador con más lesiones en todo el plantel azul y eso le restó continuidad, como también, algunos señalan que cuando no estuvo en cancha, el equipo no se vio bien.

Sea como sea, aquello en la conformación del plantel comienza a ser tema y el aspecto de su lenta nacionalización, también. “Es un tema que lleva mucho protocolo, los papeles están todos enviados, en manos del ente regulador, y esperando que den una respuesta. No es algo que pueda decir si falta diez días o un mes, eso no depende de mí”, confesó el argentino sobre esa materia y que complica a la U, ya que se esperaba que ese tema tuviese pronta resolución, incluso esa fue una de las aristas de su llegada al CDA.

Es algo que se evalúa en la U si es que hubiese que liberar algún cupo de extranjero aunque Emmanuel Ojeda lo más seguro es que se quede. Por tal razón, las lesiones de Mateos es tema en la U y entendiéndose que estando en condiciones es un jugador que aporta bastante, es la gran interrogante que existe.

Desde luego, es el técnico Gustavo Álvarez quien deberá resolver tal situación si es que desea contar con él o eventualmente, si es que va a tener pocas posibilidades, buscar un nuevo aire para el ex Ñublense. Estará por verse a partir del próximo jueves.

El jugador sufrió cuatro lesiones en el año (Photosport)

¿Cuáles fueron los números de Federico Mateos en 2023?

El mediocampista jugó Campeonato Nacional de Primera División y Copa Chile. En total, fueron 1.749 minutos en cancha, graficados en 22 partidos, de lo cuales en 20 fue titular. Anotó tres goles.