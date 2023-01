Matías Catalán es el nombre apuntado para reforzar la banda derecha de Colo Colo tras la partida de Óscar Opazo. El argentino-chileno quiere venir al Cacique y agotará todas las instancias para poder concretar aquello.

Daniel Arrieta entregó nuevos antecedentes sobre esta situación entre el defensor y los albos. El periodista explicó la negociación que llegó a acuerdo el Pachuca con Talleres de Córdoba en diciembre pasado, pues el club azteca era el dueño de su pasado y el elenco argentino habría comprado su carta.

"Talleres de Córdoba tenía una opción de compra de Matías Catalán, que según le informaron al propio jugador, esa opción de compra se hizo efectiva y que era hasta diciembre. Perfecto, dice Catalán, y cuando él comienza a negociar este nuevo contrato con Talleres, porque le compran su carta al Pachuca, Catalán no llega a acuerdo", comenzó explicando el reportero en Pelota Parada de TNT Sports.

"No llegó en ningún momento a acuerdo con Talleres para su renovación de contrato. Entonces él no tiene claridad de cuáles son los siguientes pasos, porque lo que dice Talleres es que está renovado al hacer uso de esta opción de compra, pero según la información que me daban es que el futbolista no tiene ninguna constancia de esta renovación y tampoco llegó acuerdo, porque se sentó a conversar con Talleres y no llegaron a acuerdo por este nuevo contrato", agregó.

El argentino-chileno quiere arribar al Cacique y hará una nueva jugada para concretarlo | Foto: Getty Images

Sin embargo, el mismo Arrieta aseguró que el lateral no alcanzó un acuerdo con la 'T' para su nuevo contrato y por ende el futbolista no tiene claro el escenario a seguir. Por aquello, es que viajará a México para hablar con la escuadra mexicana y así destrabar su salida del conjunto cordobés para llegar a Colo Colo.

"Hay antecedentes nuevos y que me marcaban en las últimas horas. Matías Catalán viajará hasta México para conversar con el Pachuca y para tener claridad de en qué va esta opción de compra y qué pasa con su carta, con su contrato, porque con Talleres no llegó acuerdo en cuánto a la renovación", manifestó.

"También me dijeron que una parte del grupo que lo representa, algunos agentes, irán hasta Córdoba para conversar con Talleres y ver finalmente lo que pasará con el jugador. La decisión de él está clara, no quiere seguir en Talleres, de hecho por algo no llegó a acuerdo en esta renovación de contrato y el quiere venir a Colo Colo", cerró.