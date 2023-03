Mago Valdivia le quita piso al ninguneo que sufre Colo Colo Colo en Argentina: "Me preocuparía más si lo dijera un jugador"

Jorge Valdivia anda silente, tranquilo y cada vez que puede hace de las suyas fuera de la cancha de fútbol. Ahora, el Mago está apuntando al paddle, donde tiene un relajo y aprovecha de mantenerse en forma y, además, se sacudirse de las últimas polémicas en las que estuvo como protagonista con su ex señora, Daniela Aránguiz. Al menos, el ex volante de Colo Colo no deja de opinar del fútbol chileno y tuvo palabras para referirse al ninguneo que sufrió el Cacique por la Copa Libertadores.

En Argentina dijeron que Colo Colo es un elenco grande, pero que su poderío en el continente, por el tema del certamen máximo a nivel continental fue hace 30 años. Sin embargo, el exjugador del Palmeiras le bajó la caña a la situación mencionada en la televisión transandina.

"Fue un grande, pero hace 30 años", sentenciaron desde Argentina. Tras una actividad de paddle, el Mago fue claro en su discurso, aunque para el ex volante del Al-Ain sería más grave si lo dijera algún compañero de profesión.

"Me preocuparía más si algún jugador de un equipo argentino lo dijera, porque uno tiene derecho a pedir equipo", deslizó Valdivia.

Jorge Valdivia no causó drama con lo ocurrido con Colo Colo (Agencia Uno)

Igualmente, el Mago cree que esa práctica no está del todo mal y que esta situación que comentaron de Colo Colo al otro lado de la Cordillera de Los Andes no le causa extrañeza.

"Uno tiene derecho a pedir equipo como cuando nosotros decimos que queremos a un equipo boliviano o venezolano. No lo veo como algo raro", añadió.

Incluso, como comentarista ahora, Valdivia sabe que Chile y sus equipos no lo están haciendo bien en el plano internacional. El ex albo planteó una reflexión importante de cara al futuro. "Nos hemos ido quedando y estamos abajo de varios países de Sudamérica", remató.