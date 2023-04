El comentarista aseguró que si los formados en los albos no hubieran partido del club podrían haber tenido chances de pelear un puesto.

Colo Colo está sufriendo con algunos refuerzos para este año 2023, pues Fabián Castillo, Darío Lezcano y Matías de los Santos tiene problemas físicos y ahora Gustavo Quinteros ha tenido que lidiar con ese dolor de cabeza.

Más aún cuando el técnico albo tuvo que vivir el masivo éxodo de varias figuras que fueron parte de la gran campaña pasado en donde levantaron el título luego de cinco años y con un gran rendimiento.



Sin embargo, a aquellos importantes nombres que dejaron el Estadio Monumental, también hubieron otros que se sumaron por no tener poca continuidad al mando del ex seleccionador boliviano. Es el caso de Luciano Arriagada y Joan Cruz, quienes no eran alternativas para Quinteros.

El caso de Arriagada, partió a Atlético Paranaense sin haberse consolidado aún en el primer equipo del Cacique, mientras que Cruz tenía esporádicas apariciones, pero poco a poco fue perdiendo terreno y que lo llevaron a tener hasta un tema con su suma de minutos, lo cual finalmente lo llevó a partir a España al Real Oviedo.

Los jóvenes jugadores dejaron el Cacique | Foto: Photosport

En el programa Todos Somos Técnicos analizaron los refuerzos que llegaron este año a Colo Colo y cómo ha sido su rendimiento. Bajo esa línea, Manuel De Tezanos afirmó que este 2023 podría haber sido una temporada para Arriagada y Cruz.

"Yo creo que este era un año para jugadores que se fueron como (Luciano) Arriagada o Joan Cruz. Podrían haber tenido oportunidades si hubieran tenido un poquito de paciencia, porque siento que Quinteros hubo un momento en que dijo 'ya'. Como tiene la oportunidad (Damián) Pizarro", sostuvo el periodista.



Colo Colo tiene su próximo desafío este miércoles ante Monagas por la Fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores y buscará su primer triunfo tras empatar en el debut con Deportivo Pereira en Colombia.