Colo Colo ya está planificando su temporada 2023 luego de lograr el título del Campeonato Nacional 2022 y con varios los puntos a evaluar que tienen que resolver en el Monumental.

Los albos buscan renovar a algunos valores y también ver el tema de los préstamos, uno de ellos es el de Williams Alarcón. El volante partió a Unión La Calera en busca de sumar más minutos.

El formado en el Cacique fue una de las figuras importantes de los cementeros durante esta temporada y aquello le podría abrir las puertas de regreso en el Estadio Monumental y luchar nuevamente por un puesto.

En esa línea, es que Marcelo Barticciotto opinó en Al Aire Libre en Cooperativa sobre esta decisión que podría tomar el jugador. Eso sí, el ídolo albo expresó que no es una determinación fácil y que debe analizar bien la situación.

"Sí, ese es el riesgo. Creo que está haciendo un buen año, el tema de la selección, ha tenido continuidad, ha jugado. Cuando los chicos parten a préstamo lo primero que tienen que hacer es jugar y ahí ya dan un paso importante. Ahora, si vuelve a Colo Colo y lamentablemente no arranca jugando o no tiene oportunidades, me parece que tiene que evaluarlo, porque en definitiva retrocede en su carrera", dijo 'Barti'.

El volante debe regresar al Cacique tras su préstamo en Unión La Calera | Foto: Agencia UNO

Finalmente, el ex entrenador albo afirmó que es algo persona y que el futbolista de 21 años debe tener claro antes de tomar la resolución de continuar en la quinta región, volver a Colo Colo o buscar alguna otra oferta.

"Hay que ver si tiene ofertas de afuera, hay que ver si las analiza también para tratar de seguir su carrera o sino continuar en Calera. No sé, eso es un tema muy personal, hay que analizarlo bien y poner en la mesa los pro y los contra", cerró.