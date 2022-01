En Colo Colo comienzan a cerrar lo que será el plantel de cara a la temporada 2022, donde el Cacique deberá afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional.

Y si hay dos personas que han estado involucrados en todas las negociaciones del Popular para este temporada, son: Edmundo Valladares (presidente de Colo Colo) y Daniel Morón (director deportivo de Colo Colo), los cuales le han respondido a Gustavo Quinteros sobre los jugadores que ha pedido el estratega albo para este año.

El ex campeón de la Copa Libertadores y actual panelista de Al Aire Libre, Marcelo Barticciotto, se refirió en conversación con DirecTV acerca cómo debe continuar armado el directorio de Blanco y Negro de cara a los próximos meses.

"Han trabajado bien. Trabajaron en silencio, llegaron a acuerdo con casi todos los jugadores que querían y me parece que esa es la forma de trabajar, tratar de no hacer alardes y muchas declaraciones, de no salir tanto en la prensa y que no se entere todo el mundo lo que están haciendo", aseveró el ex delantero de Colo Colo.

"Deberían seguir. Edmundo Valladares ha trabajado bien, vuelvo a repetir y no tiene que salir a hablar a cada rato y no necesita figura tanto. Sé que en el directorio de Blanco y Negro hay bastante división, pero lo peor que le puede pasar a Colo Colo es que Valladares y Morón se vayan", concluyó el Barti.

Recordar que en abril podría haber un posible cambio de directorio de Blanco y Negro y los hinchas albos esperan que tanto Valladares como Morón sigan en sus cargos respectivos en el club albo.