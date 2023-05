Colo Colo será local ante Audax Italiano en la decimatercera fecha del Campeonato Nacional 2023. Los albos no contarán con público en las tribunas del Estadio Monumental y donde buscarán meter presión a los equipos que los anteceden en la tabla de posiciones.

Gustavo Quinteros ha estado trabajando en el equipo titular frente a los audinos y nuevamente confirmará a Fernando De Paul en el arco por sobre Brayan Cortés. Una situación que ha generado opiniones.



Sobre este escenario en que se encuentra el iquiqueño, Marcelo Barticciotto manifestó que primeramente se debe tener en cuenta lo que considera el entrenador, aunque también resaltó que si la decisión se ha mantenido es porque lo realizado por el seleccionado nacional ha sido considerable.

El portero albo perdió la titularidad | Foto: Photosport

"Hay que ver cuál es el pensamiento del técnico, hay que ver si esto es un castigo por algunos partidos o en definitiva el castigo va para largo. No sé, es raro, porque la falta en realidad no la conocemos mucho. Yo me imagino que, porque si hubo castigos por otras faltas y duraron pocos partidos, esto ya extiende y me parece que podemos sospechar o saber algo, pero no sabemos qué realmente pasó y si el técnico considera que no tiene que jugar, me parece que la falta ha sido grave", dijo el ídolo albo en Al Aire Libre en Cooperativa.



Por otro lado, el ex delantero expresó que ante la baja cláusula que posee el meta, podría ser fácilmente comprado por algún otro club. Además, 'Barti' percibe que ante la suplencia que vive el portero, querrá tomar un nuevo destino.

"Ahora, tampoco encuentro tan alta la cláusula de Cortés. Es un arquero seleccionado, de equipo grande y tranquilamente cualquier equipo lo podría comprar. Me imagino que por esta situación Cortés se debe querer ir y si se debe querer quizás tenga ofertas como para poder hacerlo", cerró.