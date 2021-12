En Colo Colo sigue la búsqueda del tan ansiado centrodelantero para disputar la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional y varios nombres han comenzado a sonar en Macul, entre los que destacan: Gabriel Avalos, Cristian Tarragona y Juan Martín Lucero.

Uno de los que rechazó la primera propuesta del Cacique, fue Gabriel Avalos. El delantero de Argentinos Juniors no quedó satisfecho con el ofrecimiento económico realizado por los directivos de Blanco y Negro y se espera que los dirigentes le envíen una segunda oferta con mejores números.

El ex jugador e ídolo del Popular, Marcelo Barticciotto, se refirió a la posible llegada de Avalos al cuadro albo para la próxima temporada.

"Avalos es el que más se acerca a lo que quiere Gustavo Quinteros. Es un 9 más de área, de terminar la jugada, el finiquitador, que tiene buen cabezazo", afirmó el delantero que fue campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo.

"Los otros (Tarragona y Lucero) si bien son delanteros no son tan nueve, no es su área en definitiva para poder jugar. Son más de salir a jugar, son otro tipo de 9 que me parece que no es lo que Quinteros estará interesado", sentenció.

Finalmente, habrá que esperar por la respuesta del futbolista paraguayo Avalos y de no concretarse, el Cacique irá por el plan B: Cristian Tarragona.