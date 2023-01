Siguen las repercusiones por el caso Juan Martín Lucero. El ariete trasandino ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por su posible traspaso a Fortaleza de Brasil, lo que ha generado el malestar de los hinchas de Colo Colo por la forma en que el ex Vélez Sarfield abandonará la institución alba.

Marcelo Barticciotto, actual panelista del programa Al Aire Libre de Cooperativa, contó detalles sobre el estado actual del delantero de 31 años de edad.

"Acá hay dos versiones que yo me he enterado: Una es que en definitiva que Juan Martín Lucero está muy tranquilo porque entiende que Fortaleza se va a hacer cargo de todo lo que pueda pasar, mientras que la otra es que Fortaleza le dijo que si él no solucionaba sus problemas legales con Colo Colo, no lo iba a contratar", arrancó señalando el ídolo del conjunto Popular.

Lucero Foto: Agencia Uno

En la misma línea, el campeón de la Copa Libertadores 1991 agregó que "yo sé de muy buena fuente que Lucero está muy tranquilo porque Fortelaza le dijo que lo iba a respaldar en la mayor parte de la posibilidad que ellos tenían, ahora yo no sé si será así".

"Está complejo el tema pero habría que escuchar a Gustavo Quinteros que piensa de esto porque hay jugadores que son irrempazables, no digo porque sean extraordinarios sino porque no ha venido ninguno", sentenció.

Recordar que tanto Alfredo Stöhwing, presidente de Colo Colo, como Daniel Morón, gerente deportivo del club, anunciaron en conferencia de prensa que el "Gato", como le apodan, no se las va a llevar peladas en su salida y afirmaron que llegaran hasta las últimas consecuencias, por lo que habrá que seguir esperando por una resolución del polémico caso.