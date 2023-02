Marcelo Barticciotto es una de las voces autorizadas para hablar de Colo Colo. El ídolo del Cacique, campeón de la Copa Libertadores y también técnico de los albos, fue claro a la hora de opinar sobre el éxodo masivo de jugadores del Estadio Monumental. Sin duda, la situación le causa molestia al exjugador ya que no olvida lo que pasó con Juan Martín Lucero y es claro para definir la partida de Joan Cruz.

Barticciotto entregó varias opiniones sobre el manejo que hubo en la situación de Cruz, quien partirá de los albos para jugar en una filial del Grupo Pachuca en Europa. En radio Cooperativa, Barti fue claro a la hora de definir su postura.

"Desde el lado de Joan Cruz están con el tema qué era una citación. Eso no sé si está estipulado en un contrato. Si es así, si estuviese claro no habría donde perderse. El tema es que ahora está en el medio y no se sabe quién debe resolverlo", dijo el ídolo.

Tras su comentario, Barticciotto fue claro y le tiró toda la carne a la parrilla a Lucero. "A Colo Colo se le fueron ciertos jugadores. Es lógico. Lo que yo tengo entendido es que los contratos se respetan. Lo que hizo Lucero es otra cosa. Es una excepción. Estuvo muy mal, pésimo, porque se fue enojado porque no le arreglaron. Él se terminó yendo con contrato incluido", dijo.

Juan Martín Lucero llegó y se fue de Colo Colo sin dejar nada al club (Agencia Uno)

Luego, Barticciotto también desató su rabia contra la concesionaria de Colo Colo, ya que cree que el error en el adiós de Cruz pasa porque administrativamente no se hacen bien las cosas en el directorio encabezado por Alfredo Stöhwing.

"Lo de los otros chicos si uno especifica los contratos, los define bien, y los termina haciendo de forma clara no se tienen por qué ir. Se van por que le hicieron mal los contratos. Tienen que mejorar ese tema, hay que anticiparse", agregó.

Ahora, la justicia y la FIFA tendrán que mediar en el tema de Cruz y de Lucero, ya que Colo Colo reclamará por lo que ellos creen que son sus activos en materia futbolística. Lo concreto es que este tema se puede demorar más tiempo de lo estipulado.