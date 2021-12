El ex jugador del Cacique remarcó que Blanco y Negro debería hacer un esfuerzo económico mayor por traer al delantero trasandino.

Marcelo Barticciotto y la posibilidad de Ramón Ábila en Colo Colo: "Si quieren un jugador que le de un plus al equipo, creo que este es"

Sigue la búsqueda por parte de Colo Colo de encontrar el centrodelantero tan ansiado por Gustavo Quinteros. Durante las últimas horas han salido varios nombres a la palestra y uno de los que llamó la atención fue el de Ramón Ábila.

El ariete argentino pertenece a Boca Juniors y en la última temporada estuvo en dos clubes de la MLS: Minnesota United FC y DC United, donde disputó 22 partidos y convirtió 5 goles en total.

El ex jugador de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, se refirió en Al Aire Libre de Cooperativa sobre la posible llegada de "Wanchope" al Cacique y le levantó el pulgar al delantero cordobés.

"Es un muy buen nombre para el fútbol chileno y para Colo Colo. Hay que ver que tan cierto es, pero es una gran posibilidad", aseveró el Barti.

"Es un jugador de área, guapo, aguantador y fundamentalmente goleador. Tiene las caracteristicas que Gustavo Quinteros está buscando, pero no debe ser un jugador barato y hay que ver si entra en el presupuesto del equipo. Si quieren un jugador que le de un plus al equipo o un salto de calidad, creo que este es y valdría la pena un esfuerzo mayor", agregó el ex campeón de la Copa Libertadores 1991 con el Cacique.

"La Copa Libertadores son palabras mayores, el equipo tiene que ser competitivo y debe estar a la altura", sentenció el ex jugador.