Colo Colo no tuvo una noche soñado el pasado miércoles, pues cayó por 2-0 frente a Boca Juniors en el marco del Grupo F de la Copa Libertadores. El Cacique buscaba quedar como el exclusivo líder de su zona, pero encontró a un cuadro argentino que pegó en los momentos justos.

No obstante, a pesar de las caída contra el conjunto bostero, hubo reconocimiento para Damián Pizarro, quien continúa ganándose la confianza de Gustavo Quinteros en la delantero alba y en que tuvo algunas chances para poder anotar, pero nuevamente se le cerró el arco.



No obstante, hubo casos como el de Leandro Benegas y Darío Lezcano que no ingresaron y aquello generó opiniones, una de ellas la de Marcelo Muñoz. El periodista destacó en Todos Somos Técnicos cómo un jugador como Benegas, quien fue pedido por Quinteros, no sea una alternativa en ataque. Por supuesto, sin dejar de lado a la gran actuación de Pizarro.

El delantero tuvo chances de convertir contra los argentinos, pero no las pudo concretar | Foto: Photosport

"Imagínate en el caso de Benegas, porque él (Gustavo Quinteros) destaca que Lezcano y Moya no venían jugando, que no tenían fútbol. Bien, perfecto. Pero ¿Benegas, que sí venía jugando, no puede ser una variante? Más encima, Quinteros lo pidió en junio del año pasado. Insistió, insistió y no se pudo traer. Llega este año ¿y no puede Copa Libertadores? Y tiene que jugar por urgencia un muchacho de 18 años, que lo ha hecho maravilloso", mantuvo el comunicador.



ver también Caamaño asegura que Quinteros tiene los días contados en Colo Colo

Finalmente, Muñoz mantuvo que "a mi me ha encantado lo de Damián Pizarro, pero fue dentro de la cuota de fortuna en ese partido contra Cobresal, que a Colo Colo no le salía nada, juega 20 minutos y la rompe, se gana la oportunidad. Pero ¿Tenemos que depender que un muchacho aparezca y los refuerzos qué pasa? ¿Dónde está la exigencia? Y el también entrenador no puede quedar afuera de esa crítica", cerró.