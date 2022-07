El Toby contestó a la consulta sobre quién debe reemplazar al Pibe tras su venta a River Plate y no dudó en postular al ex Deportes Melipilla, a quien incluso lo considera un jugador más maduro que el argentino.

Marcelo Vega minimiza el aporte de Pablo Solari en Colo Colo: "Tomaba malas decisiones, me llena más Zavala que él"

Cristián Zavala sumó bonos gracias a su golazo que le dio el triunfo a Colo Colo sobre Huachipato y lo mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. Por su actuación ya varios lo postulan como el reemplazante natural de Pablo Solari, transferido a River Plate hace pocos días.

Un partidario del ex Deportes Melipilla es Marcelo Vega, quien en conversación con RedGol explicó sus razones para inclinarse por el héroe de los albos ante los acereros, minimizando el aporte del Pibe. Aunque también puso fichas a Alexander Oroz.

“Oroz es un chico que tiene muchas condiciones, espero que esté jugando como Sub21 para no desarmar lo que es la defensa, pero tiene muchas condiciones. Pero a mí Zavala me llena mucho más. Es más, yo creo que Solari era un buen jugador pero que tomaba malas decisiones en su momento, y como jugador me llenaba mucho más Zavala que Solari", expuso.

Una reflexión sorprendente para varios, pero el Toby puso sus argumentos en la mesa para explicar su preferencia: "por su forma de jugar, por las jugadas individuales que hace, como le pega al balón cuando se concentra".

Agregó que "a lo mejor (Zavala) no es tan rápido como Solari, que es mucho más rápido y tiene que sacarle más provecho a su velocidad, y ojalá allá en Argentina pueda recuperar todo eso y pueda aprender y madurar con Gallardo. Pero Zavala para mí tiene que ser titular".

Zavala tuvo su esperado desahogo en Colo Colo. / FOTO: Agencia Uno

Fue más allá y cree que Cristián Zavala siempre mostró mayor madurez en su juego que el argentino, a quien le ve un techo muy alto en River Plate de la mano de Marcelo Gallardo.

"Solari es un producto que si madura y aprende con Gallardo, y domina algunas cosas que son la toma de decisiones porque muchas veces hay que saber cuando sacar un centro, cuando pegarle al arco, cuando encarar, cuando hacer una diagonal, todas esas cosas le han ido costando, y para mí Zavala esas cosas las tenía mejor manejadas", cerró.