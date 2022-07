Marco Rojas vivió este martes su presentación como nuevo refuerzo de Colo Colo pese a que fue anunciado hace ya algunos días atrás. El futbolista lleva dos semanas entrenando en el Cacique, en la cual está trabajando en la parte física para colocarse apunto y poder ser una alternativa para Gustavo Quinteros.

No obstante, el futbolista ya se encuentra en condiciones reglamentarios para poder ser considerado por el entrenador pese a que será el estratega quien tendrá la última decisión de conocer si estará considerado para el Superclásico este fin de semana.

El futbolista tiene en pleno conocimiento esta posibilidad de jugar el fin de semana y ve con buenos ojos la posibilidad jugar en este compromiso. “Sería algo especial debutar en el Superclásico. Por mi padre he sabido de la cultura chilena, y el fútbol chileno también lo seguí. Tengo algunos conocimientos de lo que significa este partido en Chile, vengo de un período de descanso largo, por lo que tengo que ponerme bien físicamente y así ver si puedo debutar en este partido o en otro”.

Además, en esta misma línea, el delantero espera tener su oportunidad prontamente con la camiseta de Colo Colo. “Estaré listo para cuando el cuerpo técnico decida, ojalá estar en la cancha pronto, no puedo esperar por ese momento”.

Marco Rojas entrenando con Colo Colo en el Estadio Monumental. (Foto: Colo Colo)

No obstante, eso no fue todo, debido a que también contempló esta buena oportunidad de jugar en el fútbol chileno. “Esta oportunidad fue muy fácil para mí. En mi familia están emocionados por verme en Chile, siempre tuve ganas de vivir un tiempo en este país, tener la oportunidad de jugar por un club como Colo Colo. Es un orgullo estar aquí”.

Sin embargo, aún no tiene clara la posición en la que lo puede utilizar Gustavo Quinteros para cuando empiece a ser considerado por el entrenador. “No hemos hablado sobre mi posición. En mi carrera he jugado de extremo por derecha e izquierda, también de 10. Eso va a depender del profe y del cuerpo técnico, aunque si estoy en la cancha estaré feliz en cualquier puesto y de poder ayudar. No es tan importante donde juego, pero como atacante es donde mejor rendí durante mi carrera”.

Finalmente, el futbolista indicó que “Va en proceso, llevo un par de semanas acostumbrándome y trabajando duro. Ha sido una experiencia tremenda en estas dos semanas, estoy agradecido a mis compañeros, cuerpo técnico y toda la gente del club. He sentido un apoyo muy grande, me han dejado integrarme muy fácil, me siento más cómodo cada día y estoy agradecido por eso. El cambio de estilo de vida ha sido bastante grande, pero en el club me he sentido cómodo”.