El extremo de los albos, quien no ha tenido la misma presencia en el once inicial como la temporada pasada, se refirió a la poca presencia que ha tenido el refuerzo de Melipilla en los albos, a quien aconsejó para persistir en la lucha por ganarse un puesto en el equipo.

Colo Colo cortó una seguidilla de malos resultados con Universidad de Chile el domingo pasado, derrotando a su archirrival con un expresivo y contundente 4-1 en el Estadio Monumental para estirar a 21 años la racha sin caer frente a los azules en Pedreros.

Uno de los nombres que causó sorpresa por no estar en los titulares ni en la banca fue el de Cristián Zavala, refuerzo de Deportes Melipilla quien, cuando le tocó entrar, siempre mostró cosas que ilusionaron al hincha y al equipo.

Gustavo Quinteros abordó esta incógnita y asegura que lo marginó frente a la U para poder incluir a Alexander Oroz y tener un Sub 21 en la banca. Hoy, en conferencia de prensa post Superclásico, Marcos Bolados se refirió a la ausencia del ex potro en los albos, asegurando que “Tiene que lucharla, siempre lucharla. Ahora me toca a mí estar afuera y hay que entrenar para ganarse esa oportunidad y poder hacerlo bien”.

Zavala, quien no ha visto minutos en cancha, sí lo ha visto en amistosos, algo que Bolados valora: “Sirven muchísimo, te da otro ritmo. No es el entrenamiento que tienes que hacer, sino que juegas un partido. El roce es otro y nos sirve mucho a nosotros. Jugamos con la misma idea de juego sea amistoso u oficial”, aseguró.

En el cierre, Bolados abordó el cómo ha lidiado con tener un rol menos protagónico este año, diciendo que “Hay una competencia interna buena, bastante sana y si no me ha tocado, en algún momento me va tocar y tengo que aprovechar”.

El próximo desafío de los albos será el próximo lunes cuando tengan que cerrar la sexta fecha del Campeonato Nacional 2022 enfrentando a Deportes Antofagasta en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.