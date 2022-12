Matías Moya no se achica en su presentación en Colo Colo: "Sé lo que es jugar en un club grande"

Colo Colo sigue preparándose para lo que es su temporada 2023, en la que durante esta jornada en el ‘Cacique’ presentaron a su tercer refuerzo pensando en el próximo año, tratándose del delantero chileno-argentino, Matías Moya.

El nuevo jugador del ‘Cacique’ posó ante los medios de comunicación en la sala de conferencias del Estadio Monumental y tuvo sus primeras palabras tras calzarse la camiseta del reciente campeón del fútbol chileno.

"Estoy muy agradecido con los dirigentes, el cuerpo técnico y toda la gente del club por confiar en mí. Estoy muy feliz y es un gran paso para mi carrera", partió señalando Moya.

El atacante se toma con mucha tranquilidad su llegada a Colo Colo y espera poder hacer un buen trabajo “vengo con mucha ambición e ilusión, a aportar mi granito de arena, a sumar. Ojalá podamos conseguir muchas cosas importantes este año".

Matías Moya y sus primeras palabras como jugador de Colo Colo | Foto: Colo Colo

Ante lo que fue su trabajada llegada, el jugador señaló que cuando se enteró del interés de Colo Colo, se puso muy feliz e interesado de arribar a un grande del fútbol chileno, en la que agrega que sabe lo que es jugar en un club importante, citando sus inicios en River Plate.

"Desde el primer día que me enteré me puse feliz, vengo al último campeón, así que muy feliz por eso. Yo me formé en River, sé lo que es jugar en un club grande, lo que piden. Con trabajo de todo el equipo queremos conseguir cosas importantes", indicó a los medios.

Uno de los grandes objetivos que tiene Colo Colo para este 2023 es en el ámbito internacional, en el que el ex Ñublense hará su debut y se ilusiona en hacer una buena actuación junto a los ‘Albos’ “es una ilusión muy grande jugar la Copa Libertadores, es mi primera copa internacional. Me siento muy preparado".

ver también Coke Hevia afirma que figura del Cacique tiene conversaciones con grande de América

Finalmente, Moya también fue consultado ante la posibilidad de poder en un futuro defender la camiseta de la Selección Chilena, en lo que su paso por Colo Colo puede significar bastante para lograr dicho objetivo que el jugador ya tiene en mente y espera poder cumplir más temprano que tarde.

"La ilusión siempre está. En este momento estoy pensando en hacer un buen trabajo en Colo Colo. Después, lo que tenga que venir con la selección creo que va a llegar solo. Tengo un objetivo claro, espero hacer las cosas bien acá", cerró.