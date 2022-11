El defensor es uno de los que termina contrato con Colo Colo a fin de año y ante una posible partida, el argentino nacionalizado chileno fue tajante en señalar que no se cierra a ninguna oferta de un club chileno.

Matías Zaldivia no se cierra a nada: "Iría a cualquier club que me haga sentir importante"

Matías Zaldivia se refirió este jueves a su futuro, pues el actual defensor de Colo Colo termina contrato a final de temporada y su prioridad es renovar con los albos. Sin embargo, el defensor no se negaría a ninguna opción de otro elenco chileno.

"Tengo 31 años, tengo mucha carrera por delante y no me cierro a nada. Por eso te dije que iría a cualquier club que me haga sentir importante, porque eso es lo que necesita cualquiera jugador", dijo en Los Tenores de ADN.

En cuanto a la situación con el Cacique, el zaguero sostuvo que aún siente que le puede entregar mucho más al equipo, ya que de otra manera se marcharía. De todas maneras, el central afirmó que ahora su representante tendrá una conversación con el club.

"Ahora, tendrá que charlar el club con mi representante, pero yo le dejé bien claro que me siento bien, competitivo, necesito jugar y en eso está lo que pienso. Quiero disfrutar de esto y todavía creo que le puedo dar mucho a Colo Colo, por eso quiero renovar, pero si yo sentiría que ya no estoy para jugar al nivel que Colo Colo requiere, me iría solo”, agregó.

El defensor termina contrato con los albos a fin de año | Foto: Agencia UNO

Por otro lado, analizó lo que fue el alza del equipo tras lo sucedido en 2020 y 2021. "Es todo un proceso. Después de ese partido en Talca tuvimos un alivio muy grande y se empezó a trabajar de gran manera", explicó.

"Llegaron refuerzos importantes, se armó una base sólida y se dieron los resultados. El año pasado estuvimos muy cerca de lograr el objetivo, pero por temas del Covid se nos escapó. Y este año fuimos justos merecedores del torneo”, añadió.

De momento, solo queda esperar si el argentino nacionalizado chileno tendrá seguirá extendiendo su historia con Colo Colo o deberá buscar un nuevo equipo de cara a la temporada 2023.