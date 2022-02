Colo Colo presentó este viernes su nueva camiseta para la temporada 2022. Los albos debutarán en el Campeonato Nacional este domingo a partir de las 20:30 horas como locales frente a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental, donde el Cacique espera comenzar con el pie derecho esta nueva etapa de la competencia deportiva.

El defensor chileno Matías Zaldivia fue una de las caras visibles para esta nueva presentación, donde posó con la camiseta alba que rápidamente se fue viralizando en las redes sociales con la aceptación de los hinchas.

A través de un video que compartieron desde la marca que auspicia al cuadro popular, Adidas, compartieron un registro audiovisual donde el defensor mostró con orgullo lo que es vestir la camiseta del cuadro albo y ver a la gente gritando y alentando en cada uno de los partidos del Cacique.

“Para mí los colores de Colo Colo significan mucho, las banderas, los chicos gritando, se te pone la piel de gallina cuando ves a la gente así”, comenzó detallando el defensor del Cacique durante la emisión del video.

Pero eso no fue todo, debido a que también se contempló que “Lo que me gustaría que me pasara a mí en un Superclásico, es convertir un gol, dos y bueno, poder festejarlo con la barra que son los que nos van a estar alentando en este momento”.