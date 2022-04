El partido entre Universidad Catolica y Colo Colo finalizó igualado a un tanto en esta jornada por el Campeonato Nacional y las polémicas se robaron sin duda las miradas de este duelo, en donde la poca continuidad que hubo debido a las reiteradas faltas o simulaciones, hicieron que el partido fuera más peleado que jugado.

Ante aquello, el defensor del Cacique Maximiliano Falcón dialogó con TNT Sports tras el duelo ante la UC y comentó ya en frío todo lo que dejó este peleado partido en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en donde reconoció que tuvieron un flojo comienzo.

“En el primer tiempo no encontramos salida clara, ellos presionaban arriba, tratamos de bascular, pero terminamos en pelotazos y fuimos un equipo largo. Después agarramos la mano. Arrancar con un penal y un gol en contra no es bueno, pero se sacó un punto importante. Ellos presionaron bien arriba y cuando queríamos filtrar o tirar pelotas para encontrar el cuadrado, no podíamos. Hicieron un buen trabajo y nos costó. Pero cuando se abrieron los espacios pudimos concretar algunas chances, estuvimos ahí”, inició comentando el Peluca.

Tras aquello, el zaguero de los Albos se expresó a lo que fue su duro encuentro en el marcaje ante el delantero de los Cruzados, Fernando Zampedri, en donde comentó que, a pesar de marcar el gol desde los doce pasos, no generó mayor peligro a la defensa Popular.

“Siempre es un buen duelo con (Fernando) Zampedri, me gusta marcar esa clase de delanteros. Creo que lo hicimos bien. Más allá del penal no pudo generar más y eso es importante para los defensas. Hay que ajustar, en el primer tiempo no estuvimos finos, pero estamos por buen camino”, afirmó en TNT Sports.

El central Charrúa salió al paso sobre lo que generaron sus declaraciones en la antesala al duelo ante la UC, recalcando que él nunca le faltó el respeto a los Cruzados y solo expresó su opinión a lo que era este enfrentamiento.

“Lo que dije fue una opinión, no falté el respeto al club ni mucho menos. Después está cómo lo tomaron ellos y no es tema mío, yo jugué igual que siempre, no soy mala leche, fue una opinión. Que cada uno se lo tome como quiera”, expresó el zaguero uruguayo.

Finalmente, Falcón tuvo palabras para lo que será el próximo e importante desafío para el Cacique a mitad de semana, en donde deberán enfrentarse a River Plate por la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

“Ahora tenemos un buen partido por Copa y justo con River (Plate), en lo personal es muy lindo, medirse con esa clase de jugadores que te hacen elevar tu nivel. Estamos preparados, nos vamos a recuperar bien y a esperar”, cerró.