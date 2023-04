Colo Colo consiguió una importante victoria dentro del Campeonato Nacional, en donde los dirigidos por Gustavo Quinteros lograron sacar adelante un duro partido ante Palestino en donde se impusieron por 3-1 en un vacío Estadio Monumental, el cual cumplía una de sus tres fechas de suspensión tras los incidentes en el Superclásico ante la U.

Tras lo que fue este partido ante los ‘Árabes’, el defensor de los ‘Albos’ Maximiliano Falcón habló con Radio Cooperativa y dejó sus impresiones a esta victoria, en la partió haciendo un profundo hincapié ante la falta de público en el recinto de Pedreros, haciendo una llamado de atención a quienes generan desordenes.

“Es espantoso. Hasta me dieron ganas de subir una historia para decir a la gente que se terminen de portar mal una vez por todas, porque los necesitamos en serio", partió declarando Falcón.

Ahondando en aquello, para el ‘Peluca’ es una pena enorme el no poder contar con su público cuando juegan de local, en la que espera que ante estos incidentes se comiencen a tomar medidas más fuertes ante los que lideran estos actos vandálicos.

Falcón y su pena por el Monumental vacío | Foto: Photosport

"Es feo que el equipo más grande de un país juegue sin gente. Es horrible no tenerlos en cancha, que la familia no te venga a ver. No es justo que por 15 ó 20 personas no te puedan ir a ver todos los que están día a día. Hay que tomar alguna medida más drástica, esto no puede seguir pasando", exclamó el defensor.

Entrando a la pelotita, el central uruguayo ya comienza a sentir lo que será el duelo ante Boca Juniors por la tercera fecha de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, en la que es consciente que es un partido clave, pero que primero en su foco está el partido ante Unión La Calera en el torneo nacional.

“Obviamente que es un partido importante, no solo para nosotros en lo personal o grupal, sino que por lo que significa el partido. Entre Boca y Colo Colo hay un lindo historial. Ahora estamos enfocados en el fin de semana, para enfrentar a Calera y después pensaremos en Boca", apuntó.

Finalmente, Falcón no ocultó que de forma personal ya ha estado viendo a Boca Juniors, en la que remarcó que algo pudo ver de la última igualdad de los ‘Xeneizes’ en el torneo argentino ante Rosario Central y detalló que ante el conjunto argentino en la Libertadores hay que estar concentrados al máximo.

"Estuve viendo el partido de ellos, empataron sobre el final, es un equipo grande que juega Libertadores todos los años, no creo que vaya a ser fácil sacarle puntos, en la copa no lo es, pero ese partido sí se va a ganar por detalles, más allá que es Boca Juniors y la expectativa está al cien por ciento", cerró.