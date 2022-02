Gabriel Mendoza se muestra preocupado por el presente de Colo Colo. El campeón de la Copa Libertadores de América 1991 asegura que no hay claridad en el juego del equipo de Gustavo Quinteros en la derrota contra Huachipato por 1-0 en el estadio CAP de Talcahuano por la cuarta jornada del Campeonato Nacional 2022.

"La verdad que a todos nos tiene muy angustiados el tema de Colo Colo, porque no hay ideas claras. Los primeros 20 minutos a lo mejor se ve algo y después ya desaparecen. No hay ninguna idea clara, cada jugador quiere salvar el buque por si solo, quieren pasarse a todos los jugadores, hacerlas todas y no hay nada claro, además cuando se crean las posibilidades hay que hacerlo", dice en conversación con Redgol.

El Coca cree que tiro penal de Leonardo Gil pudo marcar otro partido y se refiere a la disposición táctica de los últimos minutos del equipo albo: "Con un penal podría haber cambiado la cosa, pero se lo atajan. Después, están tan enredados y tan poco claros que al final del partido meten a (Emiliano) Amor de centrodelantero, si mide un metro noventa y tanto, es porque hay que tirar centros a su altura y no hubo ningún centro, ni desborde".

Mendoza argumenta que parte del problema pasa por los rendimeintos individuales: "Para mí están nublados y eso hace que el equipo se vea mal y que no se vea nada claro. Además los jugadores no están finos y claros en sus posiciones y en el sistema de juego que está requiriendo Quinteros".

También entrega responsabilidad a Gustavo Quinteros: "No se ve nada claro, no hay idea clara. El primer tiempo se le escuchaba gritar que (Marcos) Bolados abriera la cancha para que hubieran mano a mano, duelos, no se hizo. Solari se los quiere pasar a todos y quiere definir él, eso primero le hace mal a él y después al equipo. En el medio no hay nadie que meta una pelota, nadie claro para crear espacios y jugadas de peligro. Cuando sale a jugar con todo, tampoco hay centros para el central que va de centrodelantero, eso significa que no están claros".

El histórico futbolista entrega una breve opinión de la Universidad de Chile, próximo rival de Colo Colo en el Superclásico el domingo a las 12:00 en el estadio monumental y lamenta perder siete unidades en recién cuatro fechas: "El archirrival de mitad de campo para arriba andan bien, pero en defensa están teniendo bastantes problemas. Creo que (en el Cacique) tienen que trabajar, conversar. Nosotros con esta derrota, después al final del Campeonato afecta mucho los puntos lo que se pierden".

Por última espera que el equipo albo levante su rendimiento: "Los clásicos son partidos especiales, diferentes, únicos. Esperemos que Colo Colo clarifique su forma de juego, eso se tiene que conversar, trabajar, creo que han trabajado bien, pero la forma de jugar el sistema de juego tiene que empezar a mostrar y que sea vea una forma clara de jugar. Están muy nublados, muy confundidos".