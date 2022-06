Sergio Santos revela oferta de Colo Colo y no le cierra las puertas: "Tendría que hablar con mi familia"

Sergio Santos está de paso por nuestro país y aprovechó de ver el partido de su ex equipo, Audax Italiano ante San Antonio Unido por Copa Chile. El delantero brasileño dejó un grato recuerdo durante su paso por La Florida y el club dejó un lugar muy especial en su corazón.

“Ahora tuve que regresar a Chile por un tema de visado, espero volver y hacerlo de la mejor manera. Ver al Audax es como volver a casa. Fui al complejo también, ver al DT y mis ex compañeros, es ver a la familia”, contó el delantero del Philadelphia Union de la MLS conversación con Radio ADN.

Su presencia hizo pensar que podía estar negociando con algún club nacional y en esta instancia reconoció que tuvo contactos para llegar a Colo Colo en el 2020. “Si, me ofrecieron venir, pero por el nacimiento de mi hija, que quería que fuera americana, decidí quedarme allá. Elegí una liga nueva, para agarrar experiencia. Si hubo una oferta de Colo Colo, pero opté por quedarme”, reveló.

Los albos buscan desesperadamente refuerzos, y si bien optó por la mesura, no les cierra las puertas. “Mi foco está allá (Estados Unidos), uno analiza y ve la mejor manera. De momento disfruto lo que estoy haciendo. Tendría que hablar con mi familia, pero ahora estoy enfocado en lo que estoy haciendo allá. Ahí tendremos que ver“, contó el brasileño.

Sergio Santos destacó en Audax Italiano. / FOTO: Agencia Uno

Finalmente, analizó su presente en la MLS, donde tuvo un difícil comienzo a causa de varias lesiones. “Me ha ido bien, el equipo me abrazó muy bien. He estado haciendo las cosas bien, termino contrato este año y después vamos a ver qué sucede. Al principio tuve muchas lesiones, pero con el tiempo uno se pone a hacer las cosas bien. He hecho goles y todo”, cerró.