Colo Colo trabaja a full en su pretemporada en Argentina para llegar de la mejor manera a la Supercopa de este domingo frente a Magallanes, compromiso para el cual esperan ya tener disponible a Carlos Palacios y Leandro Benegas, quienes durante el fin de semana llegaron a Chile para hacerse los chequeos médicos para sellar su incorporación a los albos.

Si bien esos dos nombres le dan tranquilidad a Gustavo Quinteros, hay uno que le está dando un dolor de cabeza y es el de Matías Catalán, uno de los anhelos que el estratega boliviano-argentino tiene pensado para reemplazar la partida de Óscar Opazo a Racing Club.

“¿Qué pasa con Catalán? Talleres de Córdoba va jugar unos partidos en nuestro país y está en Chile, pero viajó sin Catalán, eso indica algo”, señaló Cristián Alvarado, reportero de Deportes en Agricultura quien se encuentra en Argentina cubriendo la pretemporada alba.

Catalán es el nombre que pidió Quinteros para reemplazar a Opazo. | Foto: Getty Images

Pese al optimismo por contar con Catalán, ‘Tomate’ asegura que no hay mucha claridad sobre cuándo va llegar o si va llegar en su defecto: “Pero el tema va y viene. Hay días que me dicen que está cerca, a detalles y el segundo me dicen que la situación retrocedió. No está tan claro”.

“No me atrevería a decir nada. Es el jugador que quiere Quinteros, pero aún no se logra cerrar. No está tan fácil, no lo quieren dar por caído ni mucho menos, pero siempre hay un “pero” para la dirigencia del Cacique”, complementó.

Daniel Morón y compañía tendrán una semana de cierre para sumar refuerzos y/o incorporaciones, toda vez que los albos arrancan este domingo la definición por la Supercopa y la próxima semana debutan en el Campeonato Nacional 2023 como vigentes campeones en el norte ante Deportes Copiapó.