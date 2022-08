Colo Colo se queda con un nuevo Superclásico del fútbol chileno en el Campeonato Nacional. El elenco albo se impuso por tres a uno a Universidad de Chile con la presencia goleadora de Juan Martín Lucero en dos oportunidades y otro de Leonardo Gil, que le permite al elenco popular quedarse con los tres puntos para distanciarse de sus perseguidores.

Uno de los futbolistas que habló en el triunfo de Colo Colo fue el defensor Óscar Opazo, quien colocó los pies en la tierra y se toma con calma la victoria del Superclásico con miras a lo que serán los próximos desafíos del club en el campeonato.

“Queda mucho, 10 fechas y todo puede pasar. Nos enfocamos en Antofagasta, en celebrar con nuestras familias y ya pensar en lo que viene”, fueron las palabras que daba a conocer el lateral derecho del Cacique una vez finalizado el partido.

Además, contempló que “Muy contento, cumplimos el objetivo que era ganar tres puntos pro la instancia en la que estamos. Sabíamos que los que nos seguían perdieron. Nos enfocamos en eso más que en el clásico, tomaba doble importancia”.

Óscar Opazo celebrando el gol de penal de Juan Martín Lucero. (Foto: Guillermo Salazar)

No obstante, el futbolista también recordó la tierra santa que tiene Colo Colo con Talca. “Nos ha ido bien en Talca, este era un clásico, era muy importante y lo teníamos que ganar sí o sí. Lo ganamos porque tenemos huevos para jugar estos partidos. No jugamos bien, no nos sentimos cómodos por varios motivos, la cancha, el rival propuso un fútbol no tan cómodo, caímos en el juego de ellos por momentos, pero sabemos jugar este tipo de partidos”.

ver también Leo Gil se muestra contento con el triunfo Albo en el Superclásico

ver también Borghi no ve un buen panorama en la U tras la derrota ante Colo Colo

Finalmente, se tomó el tiempo para explicar la celebración recreando a un DJ. “Tenemos un lindo grupo, el de la mesa. Tenemos un grupo de WhatsApp los que salimos en la foto. Al Colo (Gil) le gusta poner la música, así que dijimos que íbamos a festejar así si hacía un gol”.