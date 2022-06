Colo Colo inició durante esta semana su intertemporada en Argentina con la misión de trabajarse de la mejor manera en lo físico para afrontar de la mejor manera la segunda etapa del año, la cual tiene plagada de desafíos como el Campeonato Nacional, Copa Chile y la Copa Sudamericana.

Días antes de finalizar lo que sería la primera ronda del torneo nacional, los dirigidos por Gustavo Quinteros sufrieron una lamentable noticia, la cual fue la lesión del portero nacional Brayan Cortés, quien tuvo que ser intervenido por dañarse los meniscos de su rodilla derecha, lo cual lo tendrá durante un tiempo fuera de las canchas.

Ante esto, en la directiva Alba se mueven dentro del mercado y buscan un arquero para tomar la posta del Seleccionado Nacional, en donde en esta jornada se conoció un nuevo nombre para llegar al Cacique, tratándose del portero de Belgrano de Córdoba, Nahuel Losada, quien ya ha sido contactado por parte de Colo Colo según señala su agente Sergio Levinton en diálogo con Radio Impacto.

"Desde Colo Colo me preguntaron cómo es la situación de Nahuel, y quedaron en hacer una oferta formal en los próximos días", inició expresando el representante del jugador que milita en la segunda división argentina.

Nahuel Losada es el nuevo candidato en Colo Colo | Foto: Nahuel Losada

Siguiendo por la misma senda de dicho interés, el agente del golero de 29 años dejo bien en claro lo que tendría que desembolsar el conjunto Popular para adueñarse de la carta del jugador que pertenece a los Piratas.

“Si Colo Colo quiere a Nahuel ahora, tiene que pagar la cláusula de rescisión. Si no me equivoco está en US$150.000 (...) Me llamó gente, pero no dirigentes director. Yo les pedí que se apuren para presentar una oferta, para definir el futuro de Nahuel", explicó a Radio Impacto.

Nahuel Losada ha sido una de las figuras de la soberbia campaña que lleva Belgrano de Córdoba en la Primera B del conjunto argentino, en donde su equipo hoy por hoy es líder absoluto de la competición, en donde el golero ha disputado 17 encuentros y recibió 10 tantos.