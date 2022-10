Pablo Solari no esconde la emoción que le produjo el título de Colo Colo y cuenta cómo lo vivió y dónde lo pilló la nueva consagración del Cacique y sus ex compañeros que volverá a ver el 9 de noviembre en un amistoso en Viña del Mar.

Pablo Solari cuenta cómo vivió el título de Colo Colo a la distancia y la emoción que le genera: "Me puse muy contento"

Pablo Solari dejó hace un par de meses Colo Colo para sumarse a los trabajos de Marcelo Gallardo en River Plate, pero de igual manera forma parte del plantel que logró la anhelada y tan esquiva estrella 33 para los albos.

El Pibe estuvo presente en la presentación del triangular amistoso que sostendrán Colo Colo, River Plate y el Real Betis en donde el argentino viajará hasta Viña del Mar para reencontrarse con sus ex compañeros del Cacique.

Fue en esa instancia que el formado en las inferiores de Talleres de Córdoba y Colo Colo contó cómo se enteró del momento en que el Cacique derrotó a Coquimbo Unido por 2-0 y sumó una nueva corona a su palmarés.

Solari volverá a Chile con la camiseta de River Plate. | Foto: Getty Images

“Me enteré cuando salí del partido, lo había empezado a ver antes de ir al estadio y alcancé a ver el gol de Lucero, pero después me enteré por mi celular que habían sido campeones y, una vez que lo agarré, los felicité y me puse muy contento por ellos”, dijo.

Solari asegura que trata de estar presente en la actualidad del equipo que lo vio nacer y consagrarse: “Veía todos los partidos, por ahí a veces se complicaba porque jugábamos al mismo horario o muy cerca y se me complicaba verlo, pero siempre que podía trataba de verlos”.

“La verdad es que estoy muy contento por ellos, porque sé el sacrificio que se hizo para llegar a ese título tan esperando y estoy muy contento, se lo re merecen”, complementó un jugador más que querido por los hinchas de Colo Colo.

El próximo 9 de noviembre, Marcelo Gallardo y Pablo Solari llegarán hasta el Estadio Sausalito de Viña del Mar para el aclamado reencuentro y, como si fuera poco, el penúltimo partido de Muñeco al mando del cuadro millonario.