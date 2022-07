Pablo Solari se despidió de manera definitiva este domingo de Colo Colo, pues el delantero firmó su contrato con River Plate en esta misma jornada y en diálogo con el equipo de comunicaciones del club albo, tuvo palabras sobre sus sensaciones de dejar al Cacique.

"Estoy feliz y triste, muchas emociones, de verdad. Doy un gran paso en mi carrera, pero como dije una vez, me está costando soltar esta camiseta. Le agarré un cariño muy especial por todo lo que pasó, por la gente, por el cariño incondicional que me brindan", dijo el argentino.

"Siempre voy a estar agradecido, de por vida. Fueron 10 minutos desde que me enteré hasta que reaccioné, literalmente. Son muchas emociones, sensaciones juntas, es difícil de explicarlo. Estoy muy contento por mí, por mi familia, estaban bastante ansiosos y se pudo concretar, que es lo importante", añadió.

En esa línea, es que reveló cómo se gestionó su llegada al conjunto 'Millonario' y lo que provocó en él todo esta noticia. El atacante dice que no es fácil tomar la decisión de dejar Colo Colo, pero que este es un sueño para él.

"Me llamó mi representante, a los 10 minutos me llamó Daniel Morón diciéndome que habían aceptado. Fueron varios días de negociación después, pero se pudo dar. Estaba almorzando con mi novia y cuando me avisaron, me largué a llorar por todo el sacrificio y lo que luché para llegar a esto. Dar este paso me llena de orgullo, me voy un poco triste", explicó el extremo.

"Me cuesta dejar Colo Colo, pero es por un paso que siempre soñé. Hoy no me imagino nada, qué hubiera pasado sin Colo Colo, sin Walter Lemma que me recomendó, sin Gustavo (Quinteros) que confió en mí, sin todo el cuerpo técnico, sin el club. Colo Colo me cambió la vida, voy a estar agradecido para siempre. Por todo, por el cariño, lo que genera el club. Me voy triste, pero agradecido. Muy agradecido", añadió.

El Pibe se despidió de Colo Colo y jugará en River Plate | Foto: Agencia UNO

En cuanto al recuerdo más lindo que tuvo en su paso por Colo Colo, destacó un par de momentos y también no dejó pasar todo esos que vivió fuera de una cancha tras haber arribado a nuestro país.

"No sé si es el recuerdo más lindo, pero el gol a la promoción o con el que ganamos la Copa Chile fueron los más importantes, cada momento será inolvidable. Recién llegado a Colo Colo tuve que pasar Navidad y año nuevo solo. Pablo Mouche me recibió en su casa recién llegado, me conocía hace un mes, todas esas cosas las agradezco. El grupo es una familia, cada momento que compartí me lo llevo en mi corazón. Fue un gran inicio de mi carrera", expresó el argentino.

En eso, también apuntó a lo que se generó en el equipo y esa unión que se ha construido durante estos años, lo cual espera que se coroné con el título a fin de año. Además, no quiso dejar de lado su amistad con Gabriel Suazo.

"Fue increíble por todo el grupo que se formó, los compañeros con los que compartí. No sé cómo serán otros planteles, es el único que he conocido y con el que he vivido, pero este grupo es increíble, se merece lo mejor. Ojalá a fin de año podamos gritar todos campeón", expresó el jugador.

"Uno cuando se hace un amigo como Gabriel (Suazo) es difícil dejarlo. Uno quiere progresar, pero son muchos sentimientos encontrados. Creo que está feliz por mí como yo por él por lo que haga. Me abrió las puertas de su casa, me brindó su amistad, es lo más sincero del mundo, personas así se encuentran pocas. Sé que no es la última vez que lo veré, pero es distinto estar todo el día e ir a todos lados juntos. Cambia mucho. Lo voy a extrañar, como a todos mis compañeros", explayó el trasandino.

El Pibe piensa volver en algún momento a Colo Colo | Foto: Agencia UNO

Solari también tuvo palabras para aquellos jóvenes valores club, que están haciéndose espacio para ser considerados en un futuro para el primer equipo y puso como ejemplo lo que vivió en Talleres.

"El mejor consejo para los jóvenes es el que me inculcaron mis padres: se pueden abrir miles de puertas cuando se cierra una, nunca dejen de insistir, es una carrera larga. Perseveren, no sé si soy un ejemplo, pero miren esta situación. Estuve seis años en Talleres, desde los 13 a los 19, uno quiere debutar ahí por todo el proceso que se vive, pero no me tocó", manifestó el atacante.

"Se me cerró una puerta, pero se me abrió otra nada más y nada menos que en Colo Colo. Igual digo que tengo un poco de suerte (ríe). Pero eso, que perseveren, esto no termina cuando se cierra una puerta", añadió.

Finalmente, el no le cierra la puerta en un futuro para regresar al Cacique, pues el cariño que tiene por la institución es especial y agradeció a toda la gente del club y también a la hinchada.

Este dicho lo dicen bastante, pero quiero que sea un hasta pronto. Pienso volver a Colo Colo, le agarré un cariño muy especial a este club, a esta camiseta, es inexplicable todo lo que pasamos en estos casi dos años. Obviamente quiero volver. Agradecerle a la gente por todo el cariño, por todo lo vivido, por las cosas malas. Cuando llegué no estábamos bien y ellos seguían ahí, alentando como podían al no poder ir a los estadios", sostuvo Solari.

"Quedé encantado con mi primer partido con público. Ya sabía la cantidad de gente hincha que tiene Colo Colo, porque lo hacían saber, pero verlos en el estadio contra Unión Española por Copa Chile no me lo voy a olvidar. Nunca nos abandonaron, les deseo el mejor de los éxitos y, si se da todo, a fin de año también voy a gritar campeón", cerró.