El canterano de Colo Colo, Luciano Arriagada, no renovó su contrato con el Cacique y partió a Brasil, no sin antes despedirse a través de Redes Sociales con un sentido mensaje y deslizando una crítica.

Desde hace un tiempo se sabía que Luciano Arriagada no renovaría su vínculo con Colo Colo y partiría al Athletico Paranaense de Brasil, el reciente finalista de la Copa Libertadores de América que cayó ante el Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar.

El canterano del Cacique se despidió del club y de los hinchas a través de sus Redes Sociales, en donde con un sentido mensaje recordó el tiempo pasado en los albos, deslizó críticas e incluso dejó la puerta abierta para un retorno en el futuro.

Arriagada parte al fútbol brasileño. | Foto: Agencia UNO

“Llegó el momento de despedirme del club de mis amores, Colo Colo. Fueron 11 hermosos años, en donde crecí como jugador y persona. A mis compañeros, a todos quienes trabajan en esta institución (utileros, guardias, cocineros/as, profesores, cuerpo médico) y también a la hinchada, que siempre me entregó un inmenso cariño y mi pena más grande fue no poder devolvérselos con goles y muchas alegrías a todos ustedes”, dijo.

¿Crítica a Gustavo Quinteros?: “Siempre me he planteado grandes desafíos en la vida, quería consagrarme, ser goleador de Colo Colo, ganar muchos títulos para luego partir al extranjero, lamentablemente ante la falta de oportunidades y continuidad no pude conseguirlo, pero estoy tranquilo porque siempre me entregué al máximo en cada entrenamiento y partido que jugué”.

En el cierre, deja la puerta abierta para un retorno: “Espero más pronto que tarde volver a casa como un jugador consagrado en el fútbol como siempre he soñado. MI familia y yo siempre los llevaremos en nuestro corazón y estaremos deseándoles el mayor de los éxitos”, remató.