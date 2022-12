Colo Colo está haciendo todos los esfuerzos posibles para sumar nombres de importancia para poder disputar la Copa Libertadores y lograr el bicampeonato del fútbol chileno. Hasta el momento, el Cacique tiene como incorporaciones a Fernando de Paul, Ramiro González, Matías Moya y Erick Wiemberg.

Esos nombres, pensando en las competencias que vienen para Colo Colo, no dejan para nada satisfechos al periodista Patricio Muñoz.

El comentarista de Radio Cooperativa, muy en su estilo, fue irónico y no dejó nada al azar para rechazar la postura que tiene Colo Colo de traer jugadores a bajo costo, pese a que recibió dineros importantes por la venta en su minuto de Pablo Solari a River Plate en Argentina.

"Para un equipo que vendió a Solari es poco, es nada. Yo creo que Colo Colo necesita que desde fuera alguien le diga que 600 mil dólares para reforzar a un equipo que va a jugar la Libertadores es nada en el fútbol de hoy", expresó.

Leandro Benegas está casi listo en Colo Colo

Muñoz siguió con su comentario y fue directo al hueso sobre la política que opera en Blanco y Negro para reforzar al equipo albo.

"Alguien tiene que mirar para adentro y decir: ¿Por qué yo a fin de año nunca tengo plata? ¿Por qué siempre se conforma con la tercera opción? ¿Por que no puedo comprar al que quiero?. No estoy diciendo que vayan a sacarle un jugador a Boca o River, pero no puedes pelear con Huracán un jugador, con Huracán. Eso es lo que me descoloca", añadió.