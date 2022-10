Pato Yáñez nada en contra de la corriente y defiende a muerte la titularidad de Agustín Bouzat: "Juega un papel muy importante para Gustavo Quinteros"

Patricio Yáñez, ex jugador de Colo Colo y comentarista de espacios deportivos, defendió a muerte el rol de Agustín Bouzat en el once titular del Cacique pese a que el ex Vélez Sarsfield es resistiso por la parcialidad alba.