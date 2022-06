Pato Yáñez pone paños fríos por Pablo Solari en Colo Colo y difiere de Gustavo Quinteros: "No está para Europa, con mucho esfuerzo al fútbol mexicano"

El ex jugador de Colo Colo se refirió a la polémica por la no partida de Pablo Solari del Cacique y el diálogo que sostuvo con Gustavo Quinteros, asegurando que el 'Pibe' aún no está para el fútbol europeo y "con mucho esfuerzo" estaría para el mexicano.