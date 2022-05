Patricio Yáñez no estuvo de acuerdo con la determinación de Gustavo Quinteros en alinear a Emiliano Amor en el partido con Fortaleza. El zaguero argentino hace ya algunas semanas que viene presentando molestias físicas, que le lo han llevado a jugar entre algodones y siendo monitoreado constantemente.

Fue durante el programa de ESPN F90 en la cual el exfutbolista demostró su molestia por la decisión del entrenador, apuntando a que le da la opción a un jugador que está a la mitad de entregar su cien por ciento, por sobre uno que está en su cien de totalidad para dar en el partido.

“Nunca los jugadores están al cien, lo que llama poderosamente la atención es que no se la haya jugado con Zaldivia (Matías), que de alguna manera levantó algo en el partido con O’Higgins, venía jugando horrible, venía jugando mal y decir ‘pudo más un jugador a la mitad de lo que puede rendir que un jugador al cien’ que no rinde nomás, que no ha tenido rendimiento”.

Pero eso no fue todo, producto de que también se ha debatido sobre si es un fracaso o no la eliminación en Copa Libertadores. “Yo coincido con Pavez en que Colo Colo fracasa y decepcionan por el nivel de juego que tuvo, por el nivel del grupo. Creo que Fortaleza ayer era completamente un equipo accesible y si Colo Colo hubiese arriesgado porque creo que no lo hizo, jugaron mal”.

Emiliano Amor en el partido frente a Fortaleza en Copa Libertadores. (Foto: Agencia Uno)

Finalmente, el comentarista deportivo contempló que “El partido con River se pararon permanentemente a 50 metro de Cortés (Brayan) también. Lo que pasa es que el funcionamiento que tenían arriba, la presión que tenían arriba, la precisión y como dice Holan, los tejidos futbolísticos funcionaban”.

“Fue un equipo errático, impreciso, un equipo que no tuvo la colaboración de los laterales. Un partido pésimo, a mi gusto malo”, sentenció al respecto del análisis sobre la caída del Cacique y posterior eliminación de la competencia internacional.

