Coquimbo Unido y Colo Colo se verán las caras este domingo 23 de octubre a las 15:00 horas en un partido trascendental para las aspiraciones de ambos equipos. Los albos de obtener un empate levantarían la estrella 33 y los aurinegros quieren salir del fondo de la tabla de posiciones.

Pero unos afiches por parte del cuadro Pirata en redes sociales llamaron la atención de los hinchas colocolinos, en donde se hacía el llamado a no ir al Francisco Sánchez Rumoroso con vestimenta blanca.

A Patricio Yáñez, panelista de Deportes Agricultura, no le gustó para nada esta decisión y desató toda su furia en el programa radial.

"¿Ahora te van a decir cómo hay que ir vestido al estadio? Yo lo encuentro ridículo, no tiene ningún sentido. No te pueden obligar a que no vayas de azul, no vayas de blanco, no vaya de rojo.. A mí hay cuestiones que me superan", indicó el exdelantero.

La polémica publicación de Coquimbo | Foto: Twitter

"Lo otro que no puedas de ir de blanco, anda vestido como quieras ir ¿Yo no voy a poder llevar mi camisa blanca el domingo? Estoy cagado y me exigieron ir con esa vestimenta, pero voy a tener que hablar hoy día para ir con camisa blanca porque no puedo entrar con algo blanco al estadio de Coquimbo, mira que estupidez", añadió.

"Eso es generar violencia, miedo y todo lo que quieras. Me parece quien lo haya hecho se equivoca medio a medio", cerró.